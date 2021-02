Das Vereinsleben steht still. Vereint sein, das ist schwierig in Corona-Zeiten. Wie sich Vorstände in Füssen, der Hopferau und Seeg um Zusammenhalt bemühen.

20.01.2021 | Stand: 15:14 Uhr

Es wird nicht mehr gemeinsam geschwitzt. Es wird nicht mehr gemeinsam getanzt und musiziert. Überhaupt, ist Gemeinschaft, im Sinne einer Zusammenkunft mehrerer Menschen, gerade nicht möglich. Doch wie geht es den Vereinen im Füssener Land damit?