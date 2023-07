„Genießt Euren Erfolg“, rät Hohenschwangaus Schulleiter

65 Abiturientinnen und Abiturienten werden im Gymnasium Hohenschwangau verabschiedet. Lob der Absolventen für die beiden Oberstufenkoordinatoren.

01.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Alles ist vorbei und es ist gut gegangen“: Das sagte Thomas Schauer bei der Verabschiedung des Abiturjahrgangs in Hohenschwangau. Der Schulleiter gratulierte den 65 Absolventen und riet: „Genießt Euren Erfolg!“ Neben lobenden Worten stimmte er auch nachdenkliche Töne an und stellte die Frage, wie sich die Welt künftig entwickeln werde und welchen Stellenwert die schulische Bildung bei gleichzeitig aufstrebender künstlicher Intelligenz haben wird. Er rief die Abiturienten auf: „Helft mit, dass in unserem Land wieder diskutiert und sachlich gestritten wird, denn die lauteste Meinung hat oft nicht die leiseste Ahnung“, plädierte Schauer für Offenheit und Toleranz.

Respekt in vielfältiger Gemeinschaft unerlässlich

Im Vortrag der Lehrkräfte Birgit Moller und Georg Grimm ging es in launiger Weise um das Miteinander – Respekt sei unerlässlich, damit ein Leben trotz aller Vielfalt in der Gemeinschaft möglich ist. Nach den Grußworten des Elternbeirats, des Fördervereins und der Alt-Hohenschwangauer Schulgemeinschaft kam es zur Zeugnisübergabe an die 65 Abiturientinnen und Abiturienten. Jeder wurde einzeln mit individueller Musik auf die Bühne gebeten und erhielt sein Abiturzeugnis mit einer weißen Rose. Sie wird traditionell als Zeichen für die gleichnamige Organisation der Geschwister Scholl überreicht. Dazu sagte der Schulleiter: „Die Mitglieder der Weißen Rose haben Mut bewiesen, diesen Mut wünschen wir Euch auch.“

Preise für Schülerinnen

Zusätzlich wurden acht Abiturienten für die volle Punktzahl im W-Seminar ausgezeichnet. Dabei stach die Arbeit von Magdalena Schreieck im Fach Englisch besonders hervor. Julia Johanssen und Chiara Kolleck wurden mit dem Sozialpreis für ihren konstanten und zuverlässigen Einsatz im Schulgeschehen geehrt. Als Novum wurde erstmals der Sozialpreis für das Internat vergeben, den Kiwon Kim erhielt.

Die Abiturienten richteten lobende Worte an „ihre“ Oberstufenkoordinatoren Dr. Heiko Baumann und Georg Grimm, die nach Aussage der Schüler „immer ein offenes Ohr für uns hatten und uns unterstützt haben.“

Daten und Einschätzungen