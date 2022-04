Genuss für Gaumen und Gemüt im Schloss zu Hopferau

Premiere mit dem Vogelmayer macht Appetit auf mehr. Schlossherr kündigt weitere Veranstaltungen an.

13.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Eine wahrhaftige „Rampensau“ als Musik-Kabarettist stellte den unterhaltsamen Rahmen für ein gepflegtes Drei-Gänge-Menü – oder ist es umgekehrt? Thomas Mayer alias der Vogelmayer brachte die Gäste des Schlosses zu Hopferau bei diesem Kabarett-Dinner-Abend jedenfalls gehörig zum Lachen und Genießen. Vogelmayers Motto und neues Programm „Leben & leben lassen“ jedenfalls ließ für die Gäste die immer noch belastende Corona-Situation sowie die kriegerische Politlage für drei Stunden in den Hintergrund treten.

Liebe zur Heimat

Vogel-wuid – pardon: Vogel-wild ist er schon, der Thomas Mayer. Dabei kommt er aus dem niederbayerischen Städtchen Mitterfels, aus dem Boarisch’n Woid – nochmals Entschuldigung: aus dem Bayerischen Wald. Diese Liebe zur Heimat vermutet er auch bei den Allgäuern, von denen er immerhin weiß: „Schwob’n, des sans ned.“ Aber was Heimat ist, ist ihm sonnenklar: „Dohoam, des is a Gfui!“

Witz kommt um die Ecke

Bisweilen ganz schön mitdenken mussten die Dinnergäste bei seinem Wortwitz und Humor, der meist um die Ecke kommt. Denn häufig erscheint die Auflösung eines Witzes erst mit dessen letztem Wort. Beispiel gefällig? Warum gehen Ameisen nie in Kirchen? Weil die Insekten/in Sekten sind! Seine manchmal niederbayerisch-derben Witze unterschreiten die Gürtellinie nur selten, lassen häufig auch schmunzeln. Beispielsweise, wenn eine steinalte Frau dem Stirn runzelnden Pfarrer beichtet, einen blutjungen Mann verführt zu haben – vor 60 Jahren.

Grüße aus der Küche

Während der Vogelmayer zur Einstimmung spielte, erreichte ein „Gruß aus der Schlossküche“ die Gäste. Die Amuse-Gueule mit herzhaftem Brot regt den Appetit an als Vorfreude auf den ersten Gang: Als Vorspeise (lauf Karte „Vogelfutter“) servierten die aufmerksamen Mitarbeiter des Schlossrestaurants einen gemischten Salat. Zwischen Vor- und Hauptspeise passt reichlich Vogelmayer rein. Zum Hauptgang gab es eine Auswahl, beispielsweise einen saftigen Krustenbraten mit Kartoffelknödel und Apfelblaukraut. Damit die Angelegenheit nicht doch noch trocken wurde, erläutert Vogelmayer, warum die Schwaben das Salz von der Brez’n kratzen: damit der Besuch nicht zu viel trinkt! So kabarettistisch gestärkt rundete als postre das Schokoküchlein mit flüssigem Kern und Himbeerragout das Dinner ab.

Viel Gaudi und etwas Gesellschaftskritik

In seiner Mischung aus viel Gaudi und etwas verhaltener Gesellschaftskritik verleitete der Musiker und Songwriter das Publikum sogar zum begeisterten Mitklatschen. Wenn er beispielsweise eine elend lange Wegbeschreibung im Dialekt in rasendem, sich steigerndem Tempo singt. Auch Tipps für die Männer ernteten humorvoll zustimmendes Lachen der Frauen: „Wenn deine Frau dich fragt, was ihr überhaupt nicht passt – dann ist ,Größe 36’ die falsche Antwort“. Vogelmayer entwirft Bilder, die er in die Köpfe seiner Zuhörer einpflanzt. Und er kann auch besinnlich. Berührend still wird es, als er den „Koffer für die große Reise“ packt und den Gästen die Inhalte beschreibt.

Auf dieses erste Kabarett-Dinner sollen laut Schlossherr Bernd Rath weitere folgen. Wie meinten doch etliche Besucher: Ein Abend fürs Gemüt, der ruhig eine Neuauflage wert wäre.

