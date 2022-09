Georg Guggemos ist neuer Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Forggensee

Die Pfarreiengemeinschaft Forggensee begrüßt ihren neuen leitenden Pfarrer. Der richtet warme Worte an die Gläubigen: Die schönsten Blumen sitzen in der Kirche.

07.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Lange hatte die „Pfarreiengemeinschaft am Forggensee“ nach dem Weggang von Markus Dörre auf einen neuen Seelsorger gewartet. Nach eineinhalb Jahren war es nun endlich soweit, der neue Pfarrer Georg Guggemos legte in der Trauchgauer Kirche St. Andreas seinen Amtseid ab, den Dekan Werner Haas aus Pfronten abnahm.

Zur feierlichen Amtseinführung waren viele Gläubige gekommen. Auch Pfarrer aus den umliegenden Gemeinden waren dabei. Alle Vereine, die eine Fahne in der Pfarreiengemeinschaft haben, trugen diese vor den Altar und zeigten so ihren Respekt gegenüber dem neuen Amtsträger. Marianne Nickel, Vorsitzende des Pastoralrats, empfing den neuen Pfarrer mit einem herbstlich blühenden Blumengesteck. Die ersten Worte, die Georg Guggemos an seine Gemeinde richtete waren: „Dank für die schönen Blumen, aber die schönsten sitzen hier in der Kirche.“

Neuer Pfarrer kommt gebürtig aus Seeg

Der Chor untermalte den Gottesdienst mit Liedern, die von der Gemeinde mitgesungen wurden. Halblechs Bürgermeister Johann Gschwill hieß auch im Namen von Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke den neuen Pfarrer herzlich in der Pfarreiengemeinschaft Forggensee willkommen und begrüßte ihn in „seiner Heimat“. Guggemos kommt wie berichtet, gebürtig aus Seeg. Gschwill wünschte ihm, dass er seine neue Heimat „nicht nur beim Pendeln zwischen Waltenhofen, Bayerniederhofen und Trauchgau zu sehen bekommt“, sondern auch geografisch besser kennenlernen wird: „Wir, mein Kollege Stefan Rinke und ich, laden Sie gerne zu einer Rundfahrt durch unsere Gemeinden ein. Wir machen uns mit Ihnen auf den Weg und zeigen Ihnen unsere Orte, Weiler und die wichtigsten und schönsten Flecken“.

Evangelische Kollegin aus Füssen hofft auf viel ökumenische Zusammenarbeit

Die evangelische Füssener Pfarrerin Nadine Keyser begrüßte ebenfalls ihren neuen Amtskollegen im Amt und „hofft auf viele ökumenische Zusammenarbeit“. Zuvor hatte Pfarrer Guggemos seine erste Predigt gehalten, die die Überschrift „Das Kreuz annehmen“ hatte. Dabei erzählte er von seinem Umzug ins Pfarrhaus in Waltenhofen: „Die schweren Kisten schleppen..., aber es hat sich gelohnt.“ So sollten alle ihr auferlegtes (Lebens-)Kreuz annehmen und vertrauensvoll auf Jesus Christus schauen, dann würde alles „leicht und hell“. In seiner Erzählung vergaß er auch seine Haushälterin nicht, die er aus seinem letzten Amtssitz mitgebracht hat. Er bedankte sich bei ihr für die harte Arbeit beim Umzug: „Es ist alles wunderschön geworden.“

War Guggemos mit seinen Amtsbrüdern, Ministranten und Ehrengäste festlich in einer Kutsche zur Kirche und zur Amtseinführung gefahren, empfingen ihn im Anschluss an den Gottesdienst Gläubige unter den Klängen der Trauchgauer Musikkapelle auf dem Kirchplatz mit einem Stehempfang.

Lesen Sie auch