Geplanter Rewe-Markt in Rückholz sorgt für Diskussionen

Manchem Rückholzer ist die Planung mit 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche plus 400 Quadratmetern Getränkemarkt zu groß. Warum der Gemeinderat sie befürwortet.

21.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Seit vier Wochen gibt es eine konkretere Planung für die Ansiedlung eines Verbrauchermarkts in Rückholz. Dieser letzte Punkt im Ausblick von Bürgermeister Franz Erl bei der Bürgerversammlung führte zu teils emotionaler Diskussion. Bereits bei der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr hatte es kontroverse Diskussionen gegeben, ob Rückholz tatsächlich einen großen Vollsortimenter braucht, oder ob es nicht auch ein kleiner Nahversorger täte. Nun gab es zwei Möglichkeiten: Die Firma Feneberg, im benachbarten Seeg erst seit kurzem vertreten, würde einen etwas kleiner dimensionierten Nahversorger bauen. Die Firma Rewe würde dagegen auf 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche und weiteren 400 Quadratmetern Getränkemarkt als Vollsortimenter ein umfassenderes Angebot bieten. Zudem läge – anders als in Seeg mit unterschiedlichem Bauherrn und Lebensmittelmarkt – in Rückholz alles in einer Hand: Rewe kauft das Grundstück, ist selbst Bauherr und betreibt selbst den Markt.

