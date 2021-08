Geplantes Kolumbarium erhitzt Pfrontener Gemüter

Pläne für Pfrontener Friedhofskapelle sorgen beim Heimatverein für Diskussionen, ebenso der Zustand aufgelassener Gräber und des Bahnhofsareals Ried

20.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Heimat ist da, wo die Menschen Historisches am Leben halten oder erneut zum Leben bringen. Nach diesem Motto handelt der Heimatverein Pfronten und Umgebung mit seinen 469 Mitgliedern. Auf seiner Jahresversammlung im Haus des Gastes wurde das nicht nur, aber vor allem an zwei Themen deutlich: dem Bahnhofs-Areal in Pfronten-Ried und der Friedhofsgestaltung nebst geplantem Kolumbarium in der Friedhofskapelle.

Am Kolumbarium, das die evangelische Gemeinde in der Friedhofskapelle einrichten möchte, um deren Erhalt zu sichern, entzündeten sich erhitzte Kommentare wie: Warum ermöglicht die Gemeinde die Aufbewahrung der Urnen im Kolumbarium, statt Grablücken zu nutzen? Warum muss das Kirchlein zweckentfremdet werden, statt von der evangelischen Kirche wie bisher erhalten werden? Warum hat der frühere Pfarrer keine Beratung über den Erhalt des Kirchleins zuwege gebracht? Warum kann nicht die Kommune notfalls selbst das Gotteshaus erwerben? Sichtlich genervt ob der nicht neuen Diskussion bat Bürgermeister Alfons Haf schließlich die Anwesenden, den Blick nach vorne zu richten.

Eine Ausstellung für die Mächler

Den Lokschuppen solle man erhalten, dessen Bausubstanz werde immer schlechter, hatte zuvor ein Vorstandsmitglied angeregt. Mehrere Vereine könnten hier Räume erhalten. Handwerker aus Vereinen würden mithelfen, wurde der Gedanke weitergesponnen. Wie aufs Stichwort hatte Bürgermeister Alfons Haf detaillierte Vorschläge parat. Im Kiosk soll eine Art Mächler-Café entstehen. Zum Mächler-Museum gehören nach seiner Meinung auch Künstler dazu. „Die Machbarkeits-Studie werden wir nach und nach umsetzen“, bekräftigte der Gemeindechef die bereits im Gemeinderat diskutierten Planungen: Der Lokschuppen benötige eine große Renovierung. Im Bahnhof seien oben Wohnungen vorgesehen. Ob darüber, wie von Vereinschef Philipp Trenkle angeregt, auch ein Archiv möglich ist, müsse man diskutieren. Ironisch erläuterte Haf „das Geschwister-Paar ,ma’ und ,sott’“: Es helfe nicht, wenn die Menschen von „man“ und „sollte“ sprechen, damit die anderen meinten und in der Möglichkeitsform schwadronierten. Demzufolge lud der Gemeindechef alle ein, sich zum Thema Mächler-Café einzubringen.

Diese Steilvorlage zur Revitalisierung des Bahnhofareals nahm Trenkle dankbar auf. In so einem Mächlar-Museum gehöre die Entwicklung der Betriebe in Pfronten dargestellt. Schließlich sei die feinmechanische Entwicklung typisch und habe ganz Pfronten durchdrungen: „Früher, da war in jeder Stube ein Drehbänkle!“ Im Ladehof ist laut Trenkle ein großer Raum vorhanden, in dem das Mächlar-Museum Platz finden könnte. Und der Lokschuppen könnte zu einem Clubheim für mehrere Vereine werden.

Heimathaus trockenlegen

Vereinschef Trenkle begann die Liste seiner Themen mit einem nahe liegenden Problem. Er hole Liter um Liter Wasser aus dem Heimathaus heraus. „Wir müssen das Haus trockenlegen“ und das „auf keine lange Bank schieben“. Zum großen Thema Friedhofsgestaltung gab es engagierte Wortbeiträge. Dabei spannte sich der Bogen von aufgelassenen Gräbern bis zum Kolumbarium, das in der Auferstehungskapelle künftig Urnen aufnehmen soll.

Paten für Grabstätten gesucht

Lesen Sie auch

Millionenprojekt am Bahnhof Pfronten-Ried: (Fast) alles ist machbar Ortsentwicklung

Trenkle sind die aufgelassenen Gräber ein Dorn im Auge, die etwas verschönert werden sollen. Am besten Gras wachsen lassen und bei Bedarf mähen, war seine Anregung, da früher verwendete Unkrautvernichtungsmittel schädlich und verboten sind. Besondere Gräber, „deren Grabsteine vorne und hinten beschriftet sind, die gehören erhalten“. Eine Art Patenschaft könnte solche Grabstätten retten helfen. Manche Gräber seien schlicht unwürdig, stellte nicht nur Altbürgermeister Beppo Zeislmeier fest. Er regte auch an, die Bäume gezielt zu pflegen.

Heimatforscher Bertold Pölcher musste ob der engagierten Diskussionsbeiträge seinen Vortrag straffen. Er führte ein halbes Jahrtausend in Pfrontens Vergangenheit zurück – und in den bereits damals zentralen Ortsteil Ried. Er spannte den Bogen von den freien Bauern und Rechtlern hin zur Reichsstraße und zur damaligen Umgehungsstraße.

Einen Ausblick auf ein Jahrhundert-Ereignis gab Andrea Lotter. Die Tochter des verstorbenen Allgäuer Mundartpioniers und „Kräuter-Papstes“ Pius Lotter, wies auf dessen hundertsten Geburtstag im nächsten Jahr hin. Sie regte eine Veranstaltung an, an der neben anderen auch der Heimatverein teilnehmen könnte, dessen langjähriger Vorsitzender Lotter war. Als möglichen Termin fasste sie Samstag, 2. Juli 2022, ins Auge.