2000 Jahre Füssener Geschichte: Historischer Verein Säuling löst sich auf

Der Historische Verein Säuling stellt die elfte Jahresschrift mit 2000 Jahren Füssener Geschichte vor und hat „seine Ziele erreicht“. Jetzt löst er sich auf.

29.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein Hauch von Wehmut war zu spüren, als sich der Vorstand des Historischen Vereins Säuling zur Buchpräsentation traf. Die Vorstellung des elften Jahrbuchs, eine gut 200 Seiten starke Geschichte von Füssen, läutete das Ende des Vereins ein. „Der Verein Säuling hat damit alle seine Aufgaben erfüllt. Deshalb wird der Vorstand in Kürze den Verein ordnungsgemäß auflösen und die weiteren Forschungen einer jüngeren Generation überlassen, die dies irgendwann fortsetzen kann“, führte Vorsitzender Matthias Thalmair zur Begründung an.

Viele begeisterte Heimatfreunde versammelt

Nach seiner Gründung des Historischen Vereins Säuling im Jahr 2011 sammelten sich viele begeisterte Heimatfreunde, um sich der Geschichte der Lechstadt und deren Umgebung zu widmen. Im elften Jahrbuch werden „mehr als 2000 Jahre“ Füssen beleuchtet. Der Vorsitzende Thalmair hat Altbekanntes und Neues zu einem reich bebilderten Werk zusammengefasst. Ein Abschiedswerk sozusagen. Denn auch wenn es schmerzt, wird sich der Verein nun bald auflösen.

Für Kassier Walter Nestmeier ist es schade, dass sich niemand mehr findet, der sich an die große Aufgabe wagt, ein Annuarium herauszugeben. Er hat sich intensiv mit der Geschichte der evangelischen Kirche in Füssen auseinandergesetzt.

Das Steckenpferd von Winfried Höller, dem zweiten Vorsitzenden, ist die Zeitgeschichte: „Es ist wichtig, diese Ereignisse festzuhalten, damit sie nicht vergessen werden.“ Im Juli jährt sich zum Beispiel das große Hagelwetter des Jahres 1932 zum 90. Mal. Nur wenige können von diesem Ereignis noch berichten. Beisitzer Siegfried Lochbihler bedauert, „dass viele Jugendliche sich nicht mehr für die Heimatgeschichte interessieren“. Die Stärke seines Vereins sieht er in der Einbeziehung der Alltagsgeschichte, die zeigt, wie der „kleine Mann früher gearbeitet und gelebt hat“. Beisitzer Klaus Christmann hatte sich zuletzt intensiv mit der Namensforschung auseinandergesetzt.

Bereits 1861 chronologische Geschichte Füssens verfasst

Bereits 1861 hatte Josef Feistle eine chronologische Geschichte Füssens verfasst. In ähnlicher Weise brachte Joseph Keller 1933 und 1935 seine zweibändige Chronik der Lechstadt heraus. Rudibert Ettelt wählte 1970 und 1979 einen themenorientierten Ansatz der Geschichtsdarstellung. Als nicht unproblematisch zeigte sich die Behandlung der NS-Zeit, zumal damals noch viele Zeitzeugen lebten. Reinhold Böhm hat schließlich 1992 zum 700-Jahr-Jubiläum Füssens eine kompakte Stadtgeschichte mit 64 Seiten herausgeben.

Matthias Thalmair wählte eine chronografische Aufarbeitung der Historie. Das erste Kapitel reicht bis in die Steinzeit und Funden in Höhlen über dem Weißensee zurück. Anschließend geht der Heimatforscher intensiv auf die Besetzung durch die Römer und die Via Claudia Augusta ein. Es folgen die Christianisierung durch den heiligen Magnus und die Verleihung der Stadtrechte für Füssen im Hochmittelalter. Mit einem Mauerring schützten sich die Bürger.

Vom Glück und Unglück der Lechstadt

Das fünfte Kapitel erzählt vom Glück und Unglück der Lechstadt unter den Augsburger Fürstbischöfen bis zur Säkularisation des Jahres 1803. Die beiden Klöster und das Hohe Schloss prägten damals das Leben. Natürlich darf der Einfluss der bayerischen Könige auf Füssen nicht fehlen.

Weitere Kapitel beschäftigen sich mit dem Ersten Weltkrieg, der Weimarer Republik und dem Aufstieg des Nationalsozialismus. Auch in Füssen gab es Judenverfolgung. Viele Bürger wurden in die Weltkriege eingezogen und starben fern der Heimat. Zwei Bomber mussten bei Füssen notlanden und erregten das Aufsehen in der damaligen Bevölkerung.

Auflösung des Historischen Vereins Säuling soll im Juli beschlossen werden

Hotels wurden teilweise als Reservelazarette beschlagnahmt. Max Kögel aus Füssen war ein Lagerkommandant im Konzentrationslager Flossenbürg. Kurz vor Kriegsende sprengten abziehende deutsche Soldaten die Lechbrücke in Füssen, um ein Vordringen der Amerikaner zu verhindern. Letztlich wurde die Stadt kampflos übergeben und so vor einem möglichen Beschuss verschont.

Den Abschluss bilden Fotos der Bürgermeister von 1945 bis 2022. Die Wertung dieser Jahre überlässt der Autor allerdings zukünftigen Generationen.

Die Auflösung des Vereins soll bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 28. Juli, 17 Uhr, im Kurcafé beschlossen werden.

