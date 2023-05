Gestatten: Das ist Japans Bierkönigin "Sayuri" und das macht sie im Allgäu

Die 35-Jährige macht weltweit Werbung für japanischen „Sake“, der von seiner Produktionsweise Bayerns Nationalgetränk ähnelt. Weshalb sie jetzt nach Füssen kam.

12.05.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Was den Bayern ihr Bier, ist den Japaner ihr „Sake.“ Die Ursprünge des Nationalgetränks aus Fernost reichen mehrere tausend Jahre zurück. Wie im Freistaat gilt auch in Japan eine Art Reinheitsgebot, das die für Qualität garantieren soll. Irrtümlicherweise wird Sake häufig als „Reiswein“ übersetzt. Dabei ist der Sake eigentlich mehr Bier als Wein. Zumindest was den Herstellungsprozess anbelangt.

