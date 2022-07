Gesucht: Eine Zukunft für das Alpenbad in Pfronten

Knapp 50 Jahre nach der Eröffnung geht es um Sanierung oder Neubau. Und darum, was sich die Gemeinde leisten kann und will. Jetzt sind die Bürger gefragt.

20.07.2022 | Stand: 09:27 Uhr

Wie soll es mit dem Alpenbad in Pfronten weitergehen? Ist es an seinem aussichtsreichen Standort am Meilinger Hang zu retten? Kann es saniert werden oder ist ein Neubau fällig? Wenn ja: wo? Welche Bade- und Schwimmmöglichkeiten wollen und brauchen die Pfrontener und ihre Gäste überhaupt? Und: was für ein Bad kann und will sich die Gemeinde leisten? Eine ganze Reihe von Fragen harrt auf Antworten. Daran, sie zu finden, sollen auch die Bürger mitwirken, wünscht sich Bürgermeister Alfons Haf. Den Auftakt gibt am jetzt eine Informationsveranstaltung „Zukunft Alpenbad Pfronten“ im Pfarrheim St. Nikolaus.

Gleich drei Mal eröffnet

1973 war das Alpenbad eröffnet worden – und zwar gleich drei Mal: Im Januar das Hallenbad, im Juli das Freibad und im September noch einmal das ganze Bad mit einem großen Fest, zu dem gleich zwei bayerische Staatsminister erschienen: Innenminister Dr. Bruno Merk und Wirtschaftsminister Anton Jaumann. Im kommenden Jahr feiert das Bad also sein 50-jähriges Bestehen. Jedoch: Die Jahrzehnte sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Der stetig wachsende Instandhaltungsaufwand wie auch die Ergebnisse von Gutachten zum Bauwerk und zur Infrastruktur zeigen, dass es nicht an der Zeit sei, zurückzublicken, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde: „Vielmehr sind jetzt Ideen und Schaffenskraft gefragt, um zeitnah eine wegweisende Entscheidung über die Zukunft eines Bades in Pfronten herbeizuführen.“ Die Diskussion hat im Ort und in der Region längst begonnen, auch eine Leseraktion unserer Redaktion ist auf große Resonanz gestoßen.

Entscheidung fällt in den kommenden Monaten

Mit der Bürgerbeteiligung will die Gemeinde nun planvoll und strukturiert vorangehen, um eine gute Zukunft für das Alpenbad zu schaffen. „Wir nehmen uns die Zeit, eine Entscheidungsfindung über die nächsten Monate in Zusammenarbeit mit einem Moderator, Fachexperten, dem Gemeinderat, Interessenvertretern sowie den Bürgerinnen und Bürgern zu erarbeiten“, kündigt die Gemeinde an.

Ergebnisse der Gutachten werden erläutert

Bei der Auftaktveranstaltung werden unter der Moderation von Steffen Powoden die Ergebnisse der beiden Gutachten aus den Jahren 2003 und 2014 inklusive Machbarkeitsüberlegungen und aktualisierter Informationen aus diesem Jahr präsentiert. Es gibt allgemeine Informationen zur Situation des Alpenbads und soll über das weitere Vorgehen beraten werden. Interessierte Bürger können sich nicht nur an diesem Abend zu Wort melden, bis Mitte September werden alle Wünsche, Ideen und Vorschläge gesammelt, die unter dem Stichwort „Zukunft Alpenbad“ per E-Mail, Brief oder Internet bei der Gemeinde eingehen.

