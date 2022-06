Gewitter stoppt Fronleichnamsprozessionen im Füssener Land

Wegen des Wetters müssen unter anderem die Gemeinden Rieden am Forggensee und Eisenberg-Zell die Veranstaltungen abbrechen.

„Schaut itt guat aus“, stellte Pfarrer Hans-Ulrich Schneider leise fest, als er bei seinem würdevollen Umgehen des Altars am Riedener Dorfplatz seinen Blick gen Westen richtete. Von dort schob sich langsam aber stetig eine schwarze Wolkenfront heran. Zuvor hatte Herbert Schwärzler aus der Bibel gelesen und Pfarrer Schneider einmal mehr erklärt, woher der Name Fronleichnam kommt und warum dieser Tag so wichtig für die Kirche ist. Der Name komme aus dem Altdeutschen und dieser Tag sei das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, stehe damit für das feierliche Abendmahl, das die Gläubigen zu Jesu Gedenken immer wieder einnehmen.

Starke Gewitter im Ostallgäu rund um Füssen

Das Vaterunser schaffte die Gemeinde noch, dann öffneten sich alle Himmelsschleusen und es klatschte der Regen nur so auf die Gemeinde nieder. Alle, Pfarrer, Messdienerinnen und -diener, Mesnerin, Harmoniemusik, Fahnenabordnungen und die Gläubigen stürmten in die Gott sei Dank doch recht nahe gelegene Pfarrkirche Zu den Heiligen fünf Wunden. Dort, und leider nicht an den wunderschön angelegten drei weiteren Altären im Dorf, konnte der Gottesdienst zu Ende gebracht werden. Nach der „ins Wasser gefallenen“ Prozession, die so typisch und traditionell für Fronleichnam, ein Hochfest der katholischen Kirche steht, hätte Pfarrer Schneider dort eh den besonderen Segen über die Gläubigen gelegt.

Abbruch der Prozession auch in Zell

Auch in weiteren Gemeinden haben Gewitter die Prozessionen jäh beendet, beispielsweise in Eisenberg-Zell. Dort musste die Prozession mit Ruhestandspfarrer Berktold nach dem ersten Altar abgebrochen werden. Schon ziemlich nass geworden ging es in die Kirche zurück. Dass eine Prozession abgebrochen werden musste, ist selbst den ältesten Bürgern nicht bekannt.

