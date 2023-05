Gibt es in Füssen endlich eine Lösung für das ehemalige Hotel Berger?

Es gab bereits Ideen, was in Bad Faulenbach passieren könnte. Nun sollen Wohnungen mit Größen zwischen 171 und 239 Quadratmetern entstehen. Es gibt Probleme.

09.05.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Es ist in die Jahre gekommen und wurde in einer Stellungnahme von Füssen Tourismus und Marketing in der Vergangenheit bereits als „kein Aushängeschild für Füssen“ bezeichnet: das ehemalige Hotel Berger in Bad Faulenbach. Bereits mehrere Projekte scheiterten. Es standen schon eine Seniorenresidenz und ein Apartmenthotel mit bis zu 48 Zimmern zur Debatte. Nun gibt es eine neue Idee: Das alte Hotelgebäude soll abgerissen werden und ein Neubau mit sechs Wohnungen entstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.