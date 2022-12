Prem: "Alte Schule" soll barrierefreier Wohnraum werden

Bürgermeister Andreas Echtler berichtet von schneller Förderzusage. Das veraltete Gebäude könnte nun acht Wohneinheiten bekommen.

01.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Als „wichtigen und großen Punkt“ bezeichnete Prems Bürgermeister Andreas Echtler den nun einzureichenden Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses in Prem. Die Gemeinde will in der Schongauer Straße in der „Alten Schule“ kommunalen barrierefreien Wohnraum schaffen – acht Einheiten sollen für Jung und Alt entstehen. In Planung war die Umnutzung des in die Jahre gekommenen Gebäudes schon länger, doch nun kam zeitnah eine positive Rückmeldung der Förderstelle mit einer möglichen finanziellen Unterstützung von etwa 800.000 Euro.

