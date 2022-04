Von wegen Männerdomäne oder Frauenberuf - So lief der Girls' und Boys' Day im Ostallgäu

Der Girls’ und Boys’ Day soll Jugendlichen für ihr Geschlecht untypische Berufe näherbringen. Mit dabei sind Deckel Maho, Sozialstation, WEZ und Plansee.

28.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Frauenanteil in den eher typischen Männerberufen wie bei der Polizei, im Handwerk oder der Industrie ist nach wie vor gering, das gleiche gilt für Männer in der sozialen Branche. Ändern soll das der Girls’ und Boys’ Day, der am Donnerstag zum wiederholten Male Mädchen und Buben die Möglichkeit geboten hat, sich für einen Tag in Branchen umzusehen, die vom jeweils anderen Geschlecht dominiert werden. Unsere Redaktion hat Ostallgäuer Schülerinnen und Schüler begleitet, die für einige Stunden in einen für ihr Geschlecht untypischen Beruf geschlüpft sind.

Lukas Grosch (14) verbrachte einen Arbeitstag in der Sozialstation Füssen: „Ich will nach der Schule auf jeden Fall in den sozialen Bereich“, stellt der Gymnasiast aus Füssen gleich zu Beginn unseres Gesprächs fest. Der Neuntklässler hat also nicht lange überlegt, in welcher Art Einrichtung er an dem Zukunftstag schnuppern will. In dem Füssener Pflegeheim erhält er von 8 bis 13 Uhr einen Einblick, was die Pflegerinnen und Pfleger dort tagtäglich leisten.



Dabei steht das Vorbereiten vom Frühstück und Mittagessen auf dem Plan, Lukas hilft in der Küche, deckt den Tisch und schleppt Getränkekisten. Aber der Füssener packt auch mit an, wenn es ans Waschen oder Füttern der insgesamt 18 Bewohner geht. Berührungsängste habe er von Beginn an keine gehabt. Von seinen Großeltern wisse er bereits, wie es im Pflegeheim ist. „Ich kann mir gut vorstellen, später in der Altenpflege oder beim Sanitätsdienst zu arbeiten“, sagt Lukas. Ein technischer Beruf komme für ihn nicht in Frage. (Lesen Sie auch: Nach zwei Jahren Corona: Das denken zwei Abiturienten aus Schwangau und Füssen über die anstehenden Prüfungen)





Leni Vogt (12) und Rojin Kimizitas (12) besuchten Deckel Maho in Pfronten „Ich möchte mich auf jeden Fall hier als technische Zeichnerin bewerben", sagt Leni. Deshalb nutzte sie den Girls' Day, um einen ersten Einblick in die Firma zu gewinnen. Rojin interessiert sich für Elektronikberufe, weil „die Digitalisierung in Zukunft eine wichtige Rolle spielt". Sie findet besonders das Programmieren toll. Bei Deckel Maho sammelten insgesamt zwölf Mädchen erste Eindrücke von Hydraulik, Elektronik, Fräsen, Drehen und mehr. Am Ende durften sie einen selbstgefertigten Stifthalter mit nach Hause nehmen.



Laut Personalreferentin Nicole Bechtel sind Aktion wie der Girls’ Day nach wie vor „mehr als notwendig“. Zum einen, weil die Bewerberzahlen auf dem Ausbildungsmarkt insgesamt gravierend zurückgegangen seien. Zum anderen, weil sich auf Lehrberufe wie Mechatroniker und Elektroniker bei Maho noch immer zu 90 Prozent Jungs bewerben.

Anna-Lena Goral (14), Hanna Gast (13) und Anna Müller (13) sammelten bei Plansee in Lechbruck Der Girls’ Day ist wichtig, sagt Ausbilder Tobias Schappele, weil Mädchen technische Berufe, wie den Zerspanungsmechaniker bei Plansee in Lechbruck, immer noch nicht so auf dem Schirm hätten. Auch Anna-Lena und Hanna finden es gut, „dass es solche Tage gibt“. Ohne würden viele Mädchen laut Hanna doch eher Frauenberufe wählen, weil sie gar nicht wüssten, was es sonst noch so gebe. Ihr macht die handwerkliche Arbeit großen Spaß. Sie half auch bei der Renovierung zuhause schon gerne mit. Anna hätte sich wohl auch ohne den Girls’ Day einen eher männerlastigen Beruf angeschaut, „aber ich hätte nicht so einfach gewusst wo“, sagt sie.



Bei Plansee in der Lehrwerkstatt erfuhren die drei Mädchen unter anderem, wie man die Maschinen dort programmiert und wie sie arbeiten. „Ich könnte mir gut vorstellen, später in einem technischen Beruf zu arbeiten“, sagt Hanna.

Elias Rodoschegg (12) half einen Tag im Walderlebniszentrum Ziegelwies in Füssen mit: Gerne hätte Elias bereits in der fünften Klasse am Boys’ Day teilgenommen, damals fiel der Aktionstag aber Corona zum Opfer und auch „im vergangenen Jahr ging nichts“, erzählt der Siebtklässler. Nun hat sich der Wunsch des Mittelschülers erfüllt. Im WEZ, das ebenfalls zum ersten Mal an dem Zukunftstag teilnahm, absolvierte Elias sein erstes richtiges Praktikum. Dabei stand die Erlebnispädagogik im Wald im Vordergrund, wobei den Besuchern mit Aktionen und Spielen der Wald und dessen Bedeutung näher gebracht wird. Gleich zu Beginn war der Schüler beim Routine-Check des Bergwaldpfads dabei. Anschließend führten Elias und Mitarbeiter des WEZ eine Gruppe, die den Bundesfreiwilligendienst verrichtet, über das Gelände. „Das hat großen Spaß gemacht“, sagt Elias.



Ob er später einmal selbst Erlebnis-Pädagoge werden will, wisse er noch nicht. „Ich kann mir vorstellen, etwas mit Musik oder Theater zumachen“, sagt Elias, der schon bei diversen Musicals im Füssener Festspielhaus mitgespielt hat. Im WEZ gefällt es ihm allerdings auch.

