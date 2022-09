Gläubige strömen zum Magnusfest in Füssen

Stadtpfarrer Frank Deuring freut sich über volle Kirche. Pater Raphael Kaltenecker hält Festpredigt, ehe er nach Mannheim wechselt. Wer für ihn die Lücke schließt.

13.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Stadtpfarrer Frank Deuring war sichtlich erfreut. Bevor in der St. Mang-Kirche der Festgottesdienst mit Konzelebranten zum Magnusfest, eingeleitet durch machtvolles Orgelspiel, begann, trat er vor den Altar und sagte zu den versammelten Gläubigen: „Eine volle Kirche habe ich schon so lange nicht mehr gesehen!“ Dass es an diesem Sonntagabend so viele Menschen waren, die gemeinsam dem Apostel des Allgäus huldigen wollten, darauf deutete schon die große Zahl der auf dem Vorplatz der Stadtpfarrkirche abgestellten Bikes hin.

Ein kleines Feuer entzündet

Entzündet wurde hier ein kleines Feuer, das, wie es Tradition ist, nach dem Festgottesdienst und vor der Prozession gesegnet wurde. Um 19 Uhr kamen als erste die Ministranten aus der Sakristei. Der Gruppe aus Pfarrern und Franziskanerpatern schlossen sich die Vereinsfahnenabordnungen an. Vom Seitengang über den Mittelgang der Basilika führte der kurze Weg in den Altarraum.

Nach den Lesungen durch die Lektoren hielt Pater Raphael Kaltenecker die Festpredigt. Der Franziskaner beendet sein Wirken als mitarbeitender Priester in der Pfarreiengemeinschaft Füssen und wechselt nach Mannheim, wo es den Orden der Männer seit 1925 gibt. Betreut wird von den Franziskanern dort die Pfarrei St. Bonifatius.

Nicht die bekannte Magnus-Vita nacherzählen

Der Festprediger – aus Füssen hier feierlich verabschiedet – wollte nicht die wohl allen Zuhörern bekannte Magnus-Vita nacherzählen. Pater Raphael konzentrierte seine Predigt auf aktuelle Fragestellungen im kirchlichen Leben. Er interpretierte bildliche Darstellungen – Magnus besiegte dank göttlicher Kraft den Drachen, der das Böse symbolisiert – und zitierte als Herzstück der Predigt eine nachdenklich machende Definition: „Kirche ist das, was es ohne sie nicht gäbe.“

Im Pfarrbrief für September und Oktober unterstreicht Pfarrer Deuring, was die Festpredigt im anderen Wortlaut formulierte: Der Magnusstab, der in St. Mang aufbewahrt und an diesem jährlichen Festtag berührt werden kann, sei ein Symbol dafür, „dass wir uns in allen Lebenslagen auf Gott stützen dürfen. Er ist unser Hirte, ihm dürfen wir vertrauen“.

Prozession durch die Altstadt

Selbst mit kleinen weißen Kerzen in der Hand erlebten die vielen Teilnehmer beim Fest des Patrons des Allgäus und der Stadt Füssen auf dem Vorplatz der Basilika die Entzündung des Magnusfeuers. Nicht alle Gottesdienstbesucher nahmen an der sich anschließenden Prozession teil. In der dennoch großen Gruppe, die dann betend und singend durch die Altstadt zog, war Pater Michael Hubatsch, der die Lücke schließt, die sein Franziskanerbruder Raphael jetzt in der Pfarreiengemeinschaft hinterlassen hat. „Pater Michael wieder im Team“, meldet der aktuelle Füssener Pfarrbrief (siehe auch "Barockkirche in Füssen: Die geheimnisvollen Räume von Sankt Mang").