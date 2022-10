Glasfaser-Ausbau in Füssen rückt in greifbare Nähe

Spätestens ab 2024 sollen in Hunderte Haushalte mit Turbo surfen. Zwei Unternehmen sind am Ausbau interessiert.

In Füssen sollen nahezu alle Haushalte in naher Zukunft Zugriff auf schnelles Internet haben – der abschließende Glasfaser-Ausbau soll angepackt werden. Wobei die Stadt in einer komfortablen Situation ist: Denn gleich zwei Unternehmen hatten ihr Interesse an einem eigenwirtschaftlichen Ausbau mit Glasfaser-Direktanschlüssen angemeldet. Von der Corwese GmbH, die in Bayern über 600 Gemeinden, Stadtwerke und Kommunalunternehmen in Sachen Breitband und Mobilfunk berät, hatte Melanie Hundt die beiden Angebote geprüft. Nach ihren Ausführungen im Stadtrat war die Entscheidung eindeutig: Die Kommunalpolitiker sprachen sich für eine Kooperation mit der Telekom aus.

Attraktives Förderprogramm

Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat beschlossen, ein überaus attraktives Förderprogramm des Bundes anzuzapfen, um möglichst allen Haushalten in Füssen schnelleres Internet zu ermöglichen. Dabei setzte man auf die Schlüsseltechnologie „Fibre to the Home“: Glasfaserleitungen sollen also nicht wie gewohnt nur zum Verteilerkasten, sondern direkt in die Wohnung der Bürgerinnen und Bürger gehen. Nach den damaligen Erhebungen der Corwese GmbH gibt es in Füssen über 430 Wohnungen und 200 „Adressen mit gewerblicher Nutzung“, deren Anschlüsse weniger als 100 beziehungsweise 200 Mbit/s übertragen können und die damit förderfähig sind. Sie seien quer über das Stadtgebiet verteilt. Um sie mit schnellem Internet zu versorgen, müssen Straßen auf einer Gesamtlänge von über 30 Kilometer aufgerissen werden sowie Gebäude- und Grundstücksanschlüsse mit Glasfaser erfolgen. Für das auf mehrere Jahre angelegte Projekt wurden damals Kosten in Höhe von mindestens 8,25 Millionen Euro genannt, der Eigenanteil der Stadt Füssen liegt demnach bei zehn Prozent.

Telekom erhält den Zuschlag

Zwei Unternehmen hatten sich nun für den eigenwirtschaftlichen Ausbau mit Glasfaser-Direktanschlüssen in Füssen gemeldet: die Telekom und Leonet. Im Vergleich punktete Telekom damit, „wesentlich mehr Adressen“ mit Glasfaser versorgen zu wollen und die Hausanschlüsse kostenfrei herzustellen. Mit der Inbetriebnahme stünden „die Dienste einer Reihe namhafter Anbieter zur Auswahl“. Nachteil der Telekom: Laut ihrem Angebot wollte sie den Glasfaser-Ausbau erst in den Jahren 2026 bis 2028 anpacken. Leonet wollte hingegen nach Erreichen einer bestimmten Vorvermarktungsquote bereits 2023 loslegen. In Gesprächen habe die Telekom aber erklärt, das Füssener Projekt bereits früher in Angriff nehmen zu wollen, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). 2024 wolle sie nun starten, vielleicht sei aber auch 2023 denkbar. Ohne größere Debatte sprach sich der Stadtrat für die Telekom als Partner beim Glasfaser-Ausbau aus.