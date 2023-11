Glasfaserausbau in Steingaden: Übernimmt die Telekom vorhandene Leerrohre?

Eine Nahwärme-Genossenschaft in Steingaden hat Leerrohre für Glasfaser mitverlegt und will sie der Telekom verkaufen. Die Gemeinde ist dafür. So ist der Stand.

23.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Leerrohre für die Glasfaserleitungen liegen. Jetzt muss nur noch die Telekom aktiv werden und die Kabel durchschieben. So jedenfalls stellt sich die Genossenschaft Versorgungsnetz Steingaden Fohlenhof das vor. Und auch die Gemeinde sähe es gerne, wenn für das schnelle Internet nicht noch einmal Straßen aufgerissen werden würden. Das wurde bei einer Informationsveranstaltung der Genossenschaft diese Woche deutlich.

115 Haushalt in Steingaden an Nahwärmenetz angeschlossen

Das Versorgungsnetz Steingaden Fohlenhof versorgt eigentlich mit Nahwärme aus der Hackschnitzelanlage im Fohlenhof. Mittlerweile sind laut Andreas Greinwald-Kotz, einem Vorstandsmitglied der ersten Stunde, 115 Haushalte angeschlossen. Als die Genossenschaft die Nahwärme-Leitungen östlich der Schongauer Straße - unter anderem im Bereich des sensiblen, historischen Ortskerns - verlegt hat, wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde gleich Leerrohre für Glasfaseranschlüsse mit in den Boden eingebracht.

Missverständnisse zwischen Telekom und Nahwärme-Genossenschaft in Steingaden

Diese wurden in der Folge der Telekom, die derzeit das Glasfasernetz in Steingaden ausbaut, zur Nutzung angeboten. 50 Euro pro Meter möchte die Genossenschaft laut Greinwald-Kotz in einem ersten Angebot dafür als Entgelt haben. Auf wie viel man sich tatsächlich einigt, sei aber noch Verhandlungssache. Bei den Gesprächen zwischen der Telekom und der Genossenschaft kam es allerdings wohl zu Missverständnissen. Jedenfalls bat das Unternehmen in einer E-Mail, die auch an unsere Redaktion ging, darum, die Atmosphäre nicht durch Show-Veranstaltungen und Flugblattaktionen zu vergiften. Es gelte zunächst, abzuwarten, welches Ergebnis die Prüfung des Angebots der Genossenschaft ergebe.

"Es soll ein gemeinsames Projekt werden"

Bei der Infoveranstaltung war aus diesen Gründen auch kein Vertreter der Telekom dabei. Das habe man der Genossenschaft im Vorfeld mitgeteilt. Greinwald-Kotz betont derweil, dass es nie darum gegangen sei, die Telekom in irgendeiner Weise vorzuführen. "Es soll ein gemeinsames Projekt werden, bei dem wir zielführend mit der Telekom zusammenarbeiten und nicht gegen sie", sagt er. Die Lage in Steingaden sei besonders. Es komme nicht allzu oft vor, dass eine private Genossenschaft bereits Leerrohre verlegt hat.

Auch die Gemeinde Steingaden will Straßen nicht nochmal aufreißen

Der Steingadener Bürgermeister Max Bertl will nun weitere Gespräche mit der Telekom führen. "Das Angebot an die Telekom war nicht so detailliert, wie es nötig gewesen wäre", sagt er. Es sei zum Beispiel nichts darüber drin gewesen, dass für die Leitungen ein historisches Kopfsteinpflaster aufgerissen werden muss und es eingetragene Grunddienstbarkeiten gibt. Darüber soll nun noch einmal im Detail geredet werden, ebenso wie über den Preis. Er will sich von Gemeindeseite aus dafür einsetzen, dass die Leerrohre an die Telekom verkauft werden, denn auch die Gemeinde wolle die Straßen nicht noch einmal aufreißen.

Lesen Sie auch Ganztagsbetreuung: Bedarf in Steingaden wird abgefragt