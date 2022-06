Glasfaserausbau in Hopferau schreitet voran - Hofkäserei kann nicht expandieren

Das Breitbandnetz in Hopferau soll ausgebaut werden. Währenddessen werden etliche Haushalte an das Wassernetz angeschlossen - und das bedeutet Bauarbeiten.

Eigentlich hätte auf der Gemeinderatssitzung in Hopferau das weitere Vorgehen beim Verfahren „BayGibitR“ geklärt werden sollen. Dabei geht es um den Ausbau des Breitbandnetzes. Allerdings müsse man noch auf weitere Auskünfte der Betreiberfirma Erdgas Schwaben warten, sagte der zweite Bürgermeister Xaver Dopfer. Weitere Ratsbeschlüsse konnten deshalb nicht gefasst werden.

Dass in der Gemeinde derzeit ein vergleichbares Projekt in vollem Gange ist, spüren die Anwohner der oberen Alpenblickstraße: Hier werden zurzeit etliche Haushalte an das neu verlegte Wassernetz der Gemeinde angeschlossen. Gleichzeitig werden Hausanschlüsse für die Gas- und Breitbandversorgung verlegt. Am 1. Juni haben zusätzlich Bauarbeiten in der Mühlbachstraße begonnen, um die Anbindung des Erdgasnetzes an Eisenberg herzustellen.

Keine Neuerungen für Hundehalter trotz neuer Verordnung in Hopferau

Auch eine neue Hundeverordnung beschloss das Gremium, da die bestehende nach 20 Jahren Gültigkeit abgelaufen war. Inhaltlich habe sich aber nichts geändert. Auf Hundehalter kommen also keine Neuerungen zu, sagte Bürgermeister Rudi Achatz.

Im Anschluss stand die Feststellung der Jahresrechnung 2021 auf der Tagesordnung: Der Gemeinderat genehmigte angefallene über- und außerplanmäßige Ausgaben. Damit war der Weg frei, die Jahresrechnung für das vergangene Haushaltsjahr festzustellen und die Gemeinde zu entlasten, was jeweils einstimmig erfolgte.

Neues Einfamilienhaus in Hopferau geplant

Des Weiteren stand der Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans an. In der Schlossstraße soll ein Einfamilienhaus gebauten werden. Vorab muss aber noch die Ausschreibung für einen potenziellen Planer erfolgen.

Hofkäserei Hopferau findet kein passendes Areal für die Expansion

Abschließend ging es um die Hofkäserei in Hopferau-Dornach. Die 2017 gegründete Käserei platze nach fünf Betriebsjahren bereits aus allen Nähten, wie das Betreiber-Ehepaar dem Gemeinderat mitteilte: Das Unternehmen möchte deshalb expandieren, ohne den Standort Hopferau aufgeben zu müssen. Allerdings mangelt es an einem passenden Areal von 2000 bis 3000 Quadratmetern.

Bürgermeister Achatz sehe zwar die Notlage, doch ihm seien die Hände gebunden: Zum einen fehle der Gemeinde ein entsprechender Grund, zum anderen müsse diesbezüglich das Landratsamt eingeschaltet werden. Ohne die Bereitschaft von privater Seite sehe er im Moment keinen Ausweg.

