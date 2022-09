Glasfasernetz soll auch in Rieden "Lichtgeschwindigkeit" in jedes Haus bringen

Die Leonet AG will Rieden bis Herbst 2023 mit schnellem Internet über ein Glasfasernetz versorgen. Jetzt wurden die Bürger informiert, was das für sie kostet.

17.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Für eine Datenübertragungsrate in „Lichtgeschwindigkeit“ will die Leonet AG in Rieden sorgen. Die niederbayerische Firma hat die Ausschreibung für sich entschieden, unter anderem weil sie fest zusagte, dass das Netz bis Herbst 2023 stehen soll. Bei einer sehr gut besuchten Infoveranstaltung wurde jetzt die Bevölkerung über die Glasfaserverlegung informiert.

Ein vierköpfiges Team der Leonet AG stellte das Konzept vor. Die Vernetzung soll insgesamt 2,3 Millionen Euro kosten, wovon der Bund 50, der Freistaat 40 und die Gemeinde zehn Prozent zahlen werden. Nach eigenen Aussagen hat sich die Firma der Vernetzung „im ländlichen Bereich“ angenommen. Die Glasfaser, sagt das Leonet-Team, kann mit der Lichttechnik durch die Glasfaserstränge Downloads bis 500 Mbits und für Uploads bis 200 Mbits und mehr sorgen – „und das störungsfrei von Wettereinflüssen, wie Gewitter“. Das Netz müsse stabil und zukunftsfähig sein, weil nicht nur die PCs in Firmen oder im Homeoffice immer mehr Daten zu versenden hätten, auch die Landwirtschaft brauche mittlerweile moderne und digitale Geräte. Vom Streamen von zum Beispiel Filmen im privaten Bereich, das immer mehr zunehme, ganz zu schweigen.

Rieden soll schnelleres Internet bekommen

Technisch sollen die Leerrohre, die bereits im Zuge der Dorferneuerung verlegt worden sind, übernommen werden. Dort, wo noch keine sind, soll das nachgeholt werden. Die Leitungen sollen bis zu den einzelnen Häusern gehen, damit jeder der will, an das Netz in „Lichtgeschwindigkeit“ anschließen kann. Und hier wird es für die Hauseigentümer interessant.

Aufgrund einer in den Jahren 2019 und 2020 flächendeckenden Messung wurden Häuser mit einer Übertragungsrate von maximal 30 Mbits in der Gemeinde erfasst. Diese Häuser sind „förderungsfähig“. Das bedeutet, dass die Verlegung mit bis zu zehn Meter Länge auf eigenem Grundstück komplett von Staat, Land und Gemeinde übernommen werden. Für Häuser, die aufgrund der Messungen als „nicht förderungsfähig“ ausgewiesen sind, hat die Leonet AG ein Angebot vorgelegt: Der Hausanschluss an das Glasfasernetz koste 499 Euro, es sei denn, er schließt einen Tarifvertrag mit der Leonet AG ein, dann kostet dieser Anschluss nichts. Das Angebot gilt bis zum 31. Oktober dieses Jahres. Jeder über die zehn Meter hinausgehende Meter muss extra bezahlt werden. Kosten: 75 Euro. Die Leonet AG verspricht, dass der Garten beziehungsweise das Grundstück nach der Verlegung der Leitung wieder genauso aussehen wird, wie vorher.

Des weiteren will die Firma nur Firmen aus der Region mit den Arbeiten beauftragen, weil es ihr wichtig sei, dass eine detaillierte Absprache zwischen den Eigentümern und den ausführenden Firmen möglich ist und nicht durch Sprachbarrieren Missverständnisse entstehen. Alle Absprachen sollen schriftlich festgehalten werden, weshalb jeder, der „ein störungsfreies und schnelles Internet installieren lassen will“, eine Gestattungsvereinbarung unterzeichnen muss.

Wie die Unkosten wieder herein kommen sollen

Lesen Sie auch

Massives Müll-Problem und Park-Chaos: Jetzt gelten in Rieden am Forggensee schärfere Regeln Anwohner genervt

Dass die Leonet AG auch daran interessiert ist, mit den Anschlussnehmern einen Vertrag abzuschließen, um die Anschlüsse nach der Installation auch betreiben zu können, liegt auf der Hand. „Denn irgendwie müssen wir unsere Unkosten ja wieder hereinbekommen“, sagt das Leonet-Team. Hier bietet sie aktuell Sondertarife zum Start an. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre, danach erhöht sich der Tarif.

Wer einen laufenden Vertrag mit einem anderen Anbieter hat, muss allerdings seine Kündigungsfrist einhalten und für die vereinbarte Laufzeit seines alten Vertrages diesen bezahlen, erst dann erfolgt die Freischaltung der Leonet. Trotzdem gilt aber das Startangebot der Leonet.

Erstaunlich lebendig gestaltete sich die Diskussion mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern. So wurde unter anderem hinterfragt, was eigentlich passieren würde, wenn die Leonet während oder nach den Anschlussarbeiten Insolvenz anmelden müsste, weil man in diesen unsteten Zeiten ja mit allem rechnen müsse. Das sei, so das Leonet-Team, kaum möglich, denn hinter ihnen stünde ein billionenschweres Unternehmen mit Sitz in London und die Firma sei außerdem bei der Bundesnetzagentur gelistet.

An den kommenden Freitagen und Samstagen bietet Leonet im Vorraum des Tourismusbüros in Rieden am Forggensee – Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr – für die nächsten sechs Wochen Beratungen an. Dort werden Leonet-Mitarbeiter Rede und Antwort zur Glasfaserverlegung, den Tarifen und allen anderen Fragen stehen.