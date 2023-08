Bayerns Wintersport-Stars treffen sich zum Abschlag in Lechbruck

Beim Charity Golfturnier des Bayerischen Skiverbands sind wieder viele Größen aus der Szene dabei. Diese Stars waren beim Abschlag in Lechbruck dabei.

Mit zahlreichen bekannten Gesichtern aus Wintersport und Wirtschaft ist auch heuer das Charity-Golfturnier des Bayerischen Skiverbands (BSV) auf der Lechbrucker Gsteig über die Bühne gegangen. Neben Partnern, Förderern und Sponsoren des BSV waren bei der 16. Auflage erfolgreiche aktive und ehemalige Wintersportlerinnen und Sportler am Start: Darunter Michael Greis, Thomas, Dreßen, Linus Straßer, Fritz Dopfer, Tobias Angerer, Stefanie Böhler, Daniel Bohnacker, Georg Späth, Johannes Stehle und Evi Sachenbacher-Stehle.

Golfturnier des Bayerischen Skiverbands (BSV) auf der Gsteig in Lechbruck

BSV-Präsident Herbert John bedankte sich bei allen Spielerinnen und Spielern: „Durch eure Teilnahme unterstützt ihr direkt den Wintersportnachwuchs. Alle Einnahmen des Charity Golfturniers kommen zu hundert Prozent unseren Athletinnen und Athleten zugute.“ Als Hauptsponsor der restlos ausgebuchten Veranstaltung konnte der BSV auch heuer das Unternehmen Husqvarna gewinnen.

Nach Weißwurstfrühstück und Einspielrunde hatte das Turnier tags darauf wie traditionell um 07.10 Uhr mit dem Eröffnungsabschlag begonnen. Die 36 Flights starteten anschließend im Abstand von zehn Minuten auf die Runde. Die Siegerehrung fand im Rahmen des Bayerischen Abends mit Verpflegung und Musik rund um den „Gstoager“-Stadl statt.

Das sind die Sieger des Charity-Golfturnier auf der Gsteig in Lechbruck

In der Bruttowertung feierte das Team „ZETKA Stanz- und Biegetechnik“ mit Tim Feifel, Dr. Matthias Heiligensetzer, Harti Waitl und Klaus Zettelmeier mit 13 Schlägen unter Par erneut den Sieg. Dies ist bereits der sechste Triumph in Folge. Den zweiten Platz sicherte sich das Team „Bauunternehmen Haseitl“ mit Bülent Saritas, David Decker, Manuel Blatt und Benjamin Blatt. Der dritte Platz ging an Franz Hirtl, Thomas Brandl, Björn Reinhard und Thomas Geyer aus dem Team „Pfronter Buba.“

Tobias Angerer mit Organisator Reinhold Merle. Bild: Bayerischer Skiverband

Florian Zink, Christine Zink, Magdalena Zink und Silke Zink gewannen als Team „Zink Anlagen- und Energietechnik“ die Nettowertung mit 73 Schlägen. Knapp dahinter – mit 71 Schlägen – lag das Team „DSV Ski Cross“ mit Joel Gräupner, Hannes Lechner, Markus Gehring-Opel und Dennis vom Brocke. Mit 69 Schlägen teilten sich Team „ept elektronische Präzisionstechnik“ (Christian Heilmann, Andreas Kirchhofer, Andreas Magg und Tim Rohrbach) und das Team „Deutscher Skiverband“ (Felix Bitterling, Stefanie Böhler, Fritz Dopfer und Maximilian Mutschler) Platz drei.