Bayerische Ski-Prominenz beim Golfturnier zu Gast in Lechbruck

Beim Turnier des Bayerischen Skiverbands auf der Gsteig ist sogar eine Olympiasiegerin dabei. Welche Stars sonst noch kamen und wer den Sieg holte.

Lädt der Bayerische Skiverband (BSV) ein, um den Skisportnachwuchs zu fördern, dann lässt die bayerische Wintersportfamilie nicht lange auf sich warten. Beim 14. BSV-Golfturnier waren die begehrten Startplätze bereits Wochen vorher restlos vergriffen. Das Turnier war wieder einmal hochrangig besetzt mit Wintersportlern und Partnern aus der Wirtschaft. Darunter waren die Ex-Weltcup-Skifahrer Fritz Dopfer, Niki Hosp (Österreich) und die Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg sowie Ex-Langläufer Tobias Angerer.

Golfturnier des Bayerischen Skiverbands in Lechbruck: 34 Teams bei der 14. Auflage mit dabei

Seit Jahren gehört diese besondere Sportveranstaltung zur festen Einrichtung im Veranstaltungskalender des BSV. So auch für Evi Sachenbacher-Stehle, Wolfgang Meier, Michael Neumayer oder Georg Späth, die alle schon dabei waren. „Ich bedanke mich herzlich für euer Teilnahme, mit der ihr den bayerischen Wintersportnachwuchs fördert.

Alle Gewinne kommen ausnahmslos der Förderung unserer jungen Athleten zu Gute“, bedankte sich BSV-Präsident Herbert John bei allen Teilnehmern der 34 Teams. Bereits um 7 Uhr war mit dem traditionellen Eröffnungsabschlag durch Organisator Reinhold Merle begonnen worden. Anschließend starteten die Viererteams im Abstand von acht Minuten und rangen im Spielmodus Texas Scramble um den Sieg. (Lesen Sie auch: Für den guten Zweck: Allgäuer Skiverband veranstaltet Turnier in Steibis)

Die Sieger sind alte Bekannte

Zum vierten Mal in Folge errang das Team „ZETKA Stanz- & Biegetechnik“ den Sieg in der Bruttowertung. Tim Feifel, Dr. Matthias Heiligensetzer, Harti Waitl und Heinz Zettlmeier setzten sich dabei mit zwölf Schlägen unter Par durch. Der zweite Platz ging an das Team „GC Auf der Gsteig“ mit den Spielern Ralf-Stefan Nüssgen, Wolfgang Wagner, Hagen Fastner und Johannes Stolz. Drittplatziert hatte sich das „Bihler Maschinenbau“ um die Spieler Thomas Niggl, Michael Niggl, Bernd Hausmann und Pius Niklas.

Der Sieg in der Nettowertung mit 70 Nettopunkten ging dieses Jahr an das Team „Gunkel Elektro“ mit Adi Gölz, Philipp Gölz, Werner Haff, und David Gunkel. Über den zweiten Platz mit 69 Punkten freuten sich Fabian Rauchfuss, Julian Rauchfuss, Daniel Bohnacker und Linus Strasser mit dem Team „DSV aktiv“. Den dritten Platz belegte knapp dahinter das Team „Zink Anlagen und Energietechnik“ mit Klaus Hollmann, Florian Zink, Sandra Hollmann und Silke Zink. (Lesen Sie auch: Susi Erdmann: Neue Heimat auf dem Türkheimer Golfplatz)

Das Golfturnier findet auch im kommenden Jahr auf der Gsteig in Lechbruck statt

Am Abend fand traditionell der bayerische Abend mit Siegerehrung in der Gsteig-Ranch statt. Neben dem sportlichen Ehrgeiz stand vor allem der Teamgedanke im Vordergrund des BSV Golfturniers. Auch bei der Einspielrunde am Freitag, die mit einem Weißwurstfrühstück eingeläutet wurde und dann mit einem gemütlichen Hüttenabend mit Allgäuer Spezialitäten endete. Die Spieler konnten das ganze Wochenende in angenehmer und familiärer Atmosphäre in vollen Zügen genießen.

Hauptunterstützer des BSV Golfturniers war erneut das Unternehmen Husqvarna. Auch Firmen sowie viele weitere Partner unterstützen die Veranstaltung und leisten damit einen besonderen Beitrag zur Förderung des Nachwuchses im BSV. Auch im nächsten Jahr wird das Golfturnier wieder auf der Lechbrucker Golfanlage ausgetragen, teilen die Organisatoren mit. (Lesen Sie auch: Memminger Golf-Club als „blühender Golfplatz“ ausgezeichnet)

