Warum bei der Übergabe in Schwangau Wehmut aufkommt, welchen Projekten die Erlöse zugute kommen und wann der Bergbahn-Chef in die Saison starten will.

23.02.2021 | Stand: 15:34 Uhr

Thomas Gerhager klettert auf das Dach der ausgemusterten Tegelbergbahn-Kabine. Gekonnt navigiert er seinen Kollegen mit dem Teleskoplader zur Gondel, bringt Schlaufen, Haken und Karabiner an. Vorsichtig hebt das Team die über eine Tonne schwere Gondel an und setzt sie behutsam auf einen Anhänger. Noch einmal hebt die 30 Jahre alte Gondel für einen kurzen Augenblick ab, dann wird sie abtransportiert.