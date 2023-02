Beten für die Einheit der Christen

Ein Gottesdienst in Zell wird zu einem Abend des Kennenlernens. Die ethnische Herkunft der Besucher rückt dabei weit in den Hintergrund.

03.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bei einem Gottesdienst in der St. Moritzkirche in Zell feierten Gläubige mit dem evangelischen Pfarrer Andreas Liedtke aus Pfronten und Pfarrer Wolfgang Schnabel aus der Pfarreiengemeinschaft Seeg ein Fest der Gemeinsamkeiten. Das Motto der Gebetswoche für die Einheit der Christen 2023 des Propheten Jesaja sollte heuer im Besonderen auf die Spaltung der Glaubensgemeinschaften aufgrund unterschiedlicher ethnischer Herkunft hinweisen: „Tut Gutes! Sucht das Recht!“

Zusammenhalt stärken

In diesem Jahr wurden Elemente indigener und christlicher Tradition durch die Hymne des Volkes der Dakota und passende Psalmentexte verknüpft. Besonders beeindruckend waren dabei die persönlichen Erfahrungen einzelner Chormitglieder zum Thema Rassismus im eigenen Land oder Willkommenskultur in der Fremde. „Wo können wir uns noch verbessern, im kirchlichen wie privaten Bereich? Wir sollten die Steine, die uns im Weg liegen nicht zum Werfen, sondern zum Bauen von Brücken verwenden“, regte Liedtke in seiner Predigt an. In den Impulsen ging es vor allem um das gemeinsame unterwegssein. Dabei gelte es, darauf zu schauen, das bereits viel Gutes im Namen der Ökumene erreicht worden sei.

Weitere ökumenische Termine geplant

Begleitet wurde der Gottesdienst durch passende Lieder des evangelischen Kirchenchors Pfronten, unter der Leitung von Brigitte Stender und des Zeller Kirchenchors, unter der Leitung von Franz Abt und Organist Johannes Abt, wurde der Gottesdienst zu einem Abend des gegenseitigen Kennenlernens. Weitere ökumenische Termine in der Pfarreiengemeinschaft sind geplant.