Bei einem ökumenischen Gottesdienst wird auch in Füssen an den Wasserdoktor erinnert. Bemerkenswert sei der einzigartige Humor des Mannes gewesen.

Von Heike Heel

17.05.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Mit einem ökumenischen Wortgottesdienst ist gestern in Füssen der 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp in der Franziskanerkirche begangen worden, zu dem etwa 30 Mitglieder des ortsansässigen Kneippvereins und einige Ehrengäste geladen waren. „200 Jahre trennen und verbinden uns gleichzeitig mit Pfarrer Kneipp, denn seine Gesundheitslehren sind heute genauso bedeutsam wie damals und haben nichts an Aktualität verloren“, sagte Pater Michael Hubatsch in seiner Predigt.