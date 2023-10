Gottime-Team der Auferstehungskirche feiert Volljährigkeit

Mit 21 Jahren ist die Reihe besonderer Gottesdienste in Pfronten erwachsen geworden.

20.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Viele Gläubige waren der Einladung in die Auferstehungskirche Pfronten gefolgt, um bei der Gottime des Laienteams rund um Jochen Schneider wieder dabei zu sein. Thema: „Durst nach Sinn“. In schönen Impulsen, passenden Liedern, einer Fabel vom Gartenschlauch, Gedichten und tiefgreifenden Gedanken wurde die Kirchenbesucher angestoßen, sich über die eigene Sinnhaftigkeit – den Lebensentwurf Gedanken zu machen. Karriere, Traumhaus, Weltreise, Beruf - wie definiert man den Sinn des Lebens? Wo gilt es Durststrecken zu überwinden und erfrischende Quellen zu finden, aus denen man schöpfen kann? Komplettiert wurde der besondere Gottesdienst durch die musikalische Gestaltung der Gottime-Musikanten unter der Leitung von Susanne Engelmann.

"Endlich richtig volljährig"

Nach einer anregenden, wohltuenden sowie geist- und glaubensreichen Stunde bestand für alle die Möglichkeit, den Kaffeedurst in geselliger Runde im Kirchen-Café oder seinen Wissensdurst am Büchertisch der christlichen Bücherstube Kemptens zu stillen. „Jetzt sind wir endlich richtig volljährig“, sagte Jochen Schneider in seiner herzlichen Begrüßung. Seit mittlerweile 21 Jahren bietet das Laien-Team in vielfältiger, ideenreicher und vor allem glaubhafter Form Hilfestellung beim Suchen und Finden der eigenen himmlischen Quellen und wurde so über Jahrzehnte für viele Besucher zum konstant sprudelnd erfrischenden Gottime-Durstlöscher. Im Jahr 2002 hatte sich ein kleiner Ausschuss rund um Vikar Matthias Schricker zusammengefunden, um neue Wege zu gehen. Auch Pfarrer Andreas Waßmer war bis zu seiner Verabschiedung im Juni 2018 Teil des rührigen und mutigen Teams, das fortan eine freie Gottesdienstform feiern sollte. Seitdem laufen bei Prädikant Jochen Schneider alle roten Fäden zusammen.

Umfangreiche Vorbereitung

Viermal im Jahr können sich die Kirchenbesucher vom gelebten Glauben des acht bis zehnköpfigen Teams anstecken, bewegen und berühren lassen. In bis zu vier Vorbereitungstreffen und zwei bis drei Proben werden gemeinsame Themen, Ideen und Vorschläge zu kurzweiligen Glaubensmodulen zusammengepuzzelt. Die Quintessenz des jeweiligen Themas bringt Schneider dann in seiner tiefgründigen, oft sehr persönlichen Predigt auf den Punkt. Bereits im Dezember setzt sich die Gruppe wieder zusammen, um neue Ideen für die nächste Gottime am 4. Februar 2024 zu sammeln.