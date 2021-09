Grüne gegen geplanten Klettersteig am Breitenberg in Pfronten.

Rückzugsraum für Tiere müsse geschützt werden. Gegend sei schon stark beeinträchtigt.

26.09.2021 | Stand: 10:35 Uhr

Der Ortsverband der Grünen in Pfronten lehnt den Bau des geplanten Klettersteigs am Breitenberg ab. Der Grund hierfür sei insbesondere der Schutz des Rückzugsraumes für Birkhühner, Gämsen und Rotwild, wie Christian Mörken, einer der beiden Ortssprecher der Partei, mitteilt. „Wir haben in Pfronten zahlreiche Attraktionen und touristische Angebote, die es Gästen und Einheimischen ermöglichen, die wunderschöne Bergwelt rund um Pfronten zu erleben“, sagt Mörken. „Deshalb sehen wir Grüne in Pfronten keine Notwendigkeit, einen so wichtigen Schutzraum für gefährdete Tiere für ein touristisches Vorhaben zu opfern.“