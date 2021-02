Der Stadtrat in Füssen stimmt neuen Anlagen in der Von-Freyberg-Straße und Kemptener Straße zu. Der geplante Standort am Eisstadion sorgt aber für Diskussion.

01.02.2021 | Stand: 18:08 Uhr

Die Notwendigkeit stand außer Frage, für Diskussionen sorgte allerdings der Standort: In Füssen werden demnächst drei neue Ampeln errichtet. Sie sollen den Schulweg sicherer machen und auch generell für Unfallprävention sorgen. So weit, so gut – könnte man meinen. Doch im Füssener Stadtrat sorgte vor allem die Situierung einer Ampel in der Kemptener Straße (am Eisstadion) für Debatten.