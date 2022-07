Graureiher und Silberreiher: Der eine ist Gast, der andere hier heimisch

Silber- und Graureiher können von außen recht gut unterschieden werden. Doch auch ihr Ursprung liegt in zweierlei Ländern.

Schon im April 1969 hat der Füssener Vogelkundler Richard Wismath den Graureiher, auch Fischreiher genannt, in einem Fichtenwäldchen bei Enzenstetten in einer Brutkolonie von 18 Brutpaaren entdeckt. Heute ist diese Kolonie verschwunden. Trotzdem ist der Vogel hier heimisch – im Gegensatz zum Silberreiher.

Zwei Brutkolonien von Graureihern in der Region

Die Graureiher können in dieser Region mittlerweile an zwei Stellen erneut eine Brutkolonie aufweisen. Das Futterangebot für die „Graue Eminenz“ ist ja an unseren zahlreichen Seen und Weiher sehr groß. Doch sind es nicht nur Fische, die sie zur Nahrung aufnehmen, sondern in der Mehrzahl werden Frösche, Mäuse und Insekten verzehrt. Sein Tagesbedarf liegt dabei bei 300 Gramm.

Silberreiher hat einen bis zu 95 Zentimeter langen Hals

Anders als der Graureiher hat der stattliche Silberreiher einen langen Hals und ist 95 Zentimeter groß. Er tritt hier nur als Gast auf und kommt aus dem etwa 600 Kilometer entfernt liegenden österreichisch-ungarischen Neusiedlersee: Ein flacher Steppensee mit einer durchschnittlichen Tiefe von 1,20 Metern. Ein Eldorado für den Silberreiher. Für den Vogel sinke es laut Wismath dort allerdings das Nahrungsangebot, da die Populationsdichte dort seit Jahren immer weiter ansteigt. Die Verwaltung vom Nationalpark Neusiedlersee rechnet gegenwärtig mit mehr als 750 Brutpaaren. Die Vögel fliegen heute bereits in Scharen vom Neusiedlersee nach Bayern und Schwaben zu den vielen Seen, um dort Nahrung zu finden. Trotzdem sind sie im Ostallgäu noch nie als Brutvogel registriert worden. Ornithologen und Naturbeobachter warten längst darauf. Im Oktober ziehen die Vögel nach Afrika. Weil diese Art nicht kälteempfindlich ist, hat Wismath sie in den Wintermonaten aber bereits an örtlichen Seen gesichtet.

