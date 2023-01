Polizei findet sieben Kilogramm Kokain bei Kontrolle auf der A7 bei Füssen

Bei einer Grenzkontrolle auf der A7 bei Füssen hat die Polizei rund sieben Kilogramm Kokain sichergestellt. Der Drogenkurier sitzt mittlerweile in Haft.

Von Allgäuer Zeitung

12.01.2023 | Stand: 11:10 Uhr

Bei einer Grenzkontrolle auf der A7 bei Füssen hat die Polizei bereits in der Nacht auf Freitag, 6. Januar, rund sieben Kilogramm Kokain gefunden. Das berichten die Beamten am Donnerstag. Die Polizei hielt im Rahmen einer Fahndungskontrolle ein Auto mit belgischem Kennzeichen an. Während der Fahrt ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer ein Drogenkurier sein könnte. Deshalb durchsuchten die Beamten den Wagen. Dabei fanden sie rund sieben Kilogramm Kokain in professionellen Schmuggelverstecken.

