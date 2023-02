Grenzpolizei Pfronten erwischt Autodieb in gestohlenem Wagen

Der Grenzpolizei Pfronten ist ein gestohlener Wagen samt eines mutmaßlichen Täters in die Maschen gegangen. Der Wagen wurde in Italien gestohlen.

16.02.2023 | Stand: 16:21 Uhr

Die Grenzpolizei Pfronten hat am Mittwoch einen Autodieb in einem in Italien gestohlenen Wagen erwischt. Laut Polizei hatten die Beamten das Auto mit italienischer Zulassung am Mittwochvormittag kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der hochwertige Wagen erst wenige Stunden zuvor in Italien gestohlen worden war. Die Polizei hat den Verdacht, dass das Fahrzeug unmittelbar nach dem Diebstahl nach Deutschland verschoben wurde. Zudem konnte der 27-jährige Fahrer des Wagens keinen gültigen Führerschein vorweisen. Die Beamten nahmen ihn fest.

Polizei stellt Autodieb in Pfronten: 27-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Am Donnerstag wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten der zuständigen Richterin vorgeführt. Die folgte dem Antrag auf Untersuchungshaft. Der 27-Jährige ist nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt nun zu möglichen Hintermännern. Die Polizei verständigte den italienischen Eigentümer des Fahrzeugs. Er kann seinen Wagen in wenigen Tagen wieder in Empfang nehmen.

Weitere Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.