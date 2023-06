Grenztunnel Füssen: Polizei stellt vier Pistolen und 1200 Patronen sicher

In Füssen hat die Bundespolizei Waffen und Munition gefunden. Ihre Fahrt zu einem Wettbewerb konnten die Sportschützen zunächst nicht glaubhaft belegen.

01.06.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Vier halbautomatische Pistolen, 1200 Patronen und 1000 Kugeln zur Herstellung von Patronen: Das alles hat eine Kemptener Streife der Bundespolizei vergangenen Freitag am Grenztunnel Füssen in einem Auto gefunden.

Laut Polizei gaben der 55-jährige Fahrer und sein 38-jähriger Begleiter an, auf dem Weg zu einem Schießwettbewerb zu sein.

Auf dem Weg zum Schießwettbewerb? Das war zunächst nicht beweisbar

Die beiden Männer konnten zwar europäische Feuerwaffenpässe vorzeigen. Doch wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, waren die Waffen in unverschlossenen Taschen in einem Rucksack transportiert worden.

Die Sportschützen konnten ihren geplanten Aufenthalt bei einem Schießwettbewerb zunächst nicht glaubhaft belegen. Deshalb stellten die Beamten die Waffen samt Munition und Patronenmaterial sicher.

Sportschützen durften Waffen wieder bei Bundespolizei abholen

Erst nachdem sich der Leiter des Schießwettkampfs und dessen Rechtsanwalt mit einem Nachweis bei der Bundespolizei meldeten, konnten die beiden Sportschützen ihre Waffen am Mittwoch in einem Waffenkoffer bei der Polizei abholen.

