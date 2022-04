Verdächtiger Geruch: Polizei schaut sich Auto bei Kontrolle genauer an

Die Polizei kontrolliert einen Autofahrer am Grenztunnel Füssen. Die Beamten bemerken einen verdächtigen Geruch und schauen genauer nach.

26.04.2022 | Stand: 10:40 Uhr

28 Joints und ein Messer hat die Bundespolizei bei einer Kontrolle am Grenztunnel Füssen (Landkreis Ostallgäu) in der Nacht auf Samstag sichergestellt. Das teilte die Polizei erst am Dienstag mit. Die Beamten hielten einen Pkw mit drei Insassen aus Rheinland-Pfalz an.

Die Polizisten fragten den 26-jährigen Fahrer, die 20-jährigen Beifahrerin sowie einem 25-jährigen Mitfahrer, ob sie Drogen oder andere verbotene Gegenstände dabei haben. Das Trio verneinte. Die Beifahrerin sagte allerdings, ein Messer in der Tasche ihrer Jacke dabei zu haben, das auf ihrem Schoß lag.

Junge Frau hat Einhandmesser mit einer Klingenlänge von neun Zentimetern dabei

Es handelte sich dabei um ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge von neun Zentimetern. Das darf laut Polizei ohne guten Grund nicht einfach so mitgeführt werden. Die Beamten stellten das Messer sicher und zeigten die junge Frau wegen dieser Ordnungswidrigkeit (Verstoß gegen das Waffengesetz) an.

Polizei entdeckt 28 Joints und weitere Drogen in Rucksack

Doch damit nicht genug: Die Bundespolizisten schauten sich einen Rucksack genauer an, der auf der Rücksitzbank lag. Darin entdeckten sie insgesamt 28 Joints. Das Tabak-Cannabisgemisch von etwa 43 Gramm war in einer Plastikdose verstaut und gehört dem 25-jährigen Mitfahrer. Zudem fanden die Beamten im Koffer des Mannes über zehn Gramm Cannabis, rund elf Gramm Haschisch sowie einen sogenannten Crusher.

Mann wegen diverser Drogendelikte polizeilich in Erscheinung getreten

Die Beamten stellten die Drogen sicher und zeigten den jungen Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Der Mann war bereits zuvor wegen diverser Drogendelikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Fahrgemeinschaft durfte nach der Kontrolle weiterfahren. Das Zollamt Kempten ermittelt nun wegen des Drogendelikts.

