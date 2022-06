Jetzt haben die Arbeiten an der Grund- und Mittelschule Füssen begonnen. Einer, der maßgeblich am Projekt beteiligt war, verfolgt künftig alles aus der Ferne.

23.06.2022 | Stand: 05:47 Uhr

Der Startschuss für das Füssener Mega-Projekt ist gefallen: In dieser Woche haben die ersten Arbeiten an der Grund- und Mittelschule begonnen. Dabei handelt es sich um jenes Projekt, das bis mindestens 2028 dauern wird, und am Ende bis zu 60 Millionen Euro teuer werden könnte.

