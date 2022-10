Große Spendenbereitschaft: Rotary-Club unterstützt Tafel in Pfronten

„Kauf eins mehr“-Aktion des Rotary-Club Pfronten-Nesselwang bringt etwa 1,5 Tonnen an Sach- und knapp 1000 Euro Geldspenden. Tafel muss mehr Menschen versorgen.

01.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Mitglieder des Rotary–Club Pfronten-Nesselwang haben vor den Verbrauchermärkten der Firma V-Markt in Pfronten und Nesselwang eine Spendenaktion zu Gunsten der Tafel Pfronten durchgeführt. Sehr viele Käufer beteiligten sich an der rund elfstündigen Sammlung unter dem Motto „Kauf eins mehr“ mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die zusätzlich zum vorgesehenen Wochenendeinkauf gekauft wurden.

Die Rotarier konnten so zum Abschluss rund 100 gut gefüllte Kartons beziehungsweise Kisten an die Koordinatorin Barbara Roher sowie weiteren Helfern übergeben. In Spendenboxen wurden zusätzlich 969 Euro gesammelt. Das Geld wird in den kommenden Monaten für weitere Ergänzungskäufe der Tafel verwendet.

Tafel Pfronten unterstützt ehrenamtlich Bedürftige

Die Tafel Pfronten gehört zu den deutschlandweit ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen, die Bedürftige mit Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs versorgen. Mit rund 70 Empfängern, etwa 130 Personen vom Singlehaushalt bis zur mehrköpfigen Familie, hat sich heuer die Ausgabezahl im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Zu den Flüchtlingen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine kommen immer mehr Bewohner aus Pfronten und Nesselwang, die aufgrund der drastisch steigenden Lebensunterhaltskosten auf die Warenausgaben angewiesen sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die für die Tafel ehrenamtlich tätigen Helfer sammeln von den örtlichen Supermärkten und Einzelhändlern kostenlos bereitgestellte Waren, die dann zu Paketen wöchentlich ausgegeben werden.

Bei den Waren handelt es sich in der Regel um Frischprodukte, die nach Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr verkauft werden. Mit der „Kauf eins mehr“–Aktion sammelten die Rotarier jetzt gezielt haltbare Waren wie Hygieneartikel, Reis, Milch, Zucker oder Mehl.

Gespendete Artikel reichen nur für kurze Zeit

Diese Produkte ergänzen das Lager der Tafel für die nächste Zeit. Doch auch wenn rund 1,5 Tonnen Waren gesammelt wurden, reichen viele der gespendeten Artikel wie Honig, Salz oder Essig tatsächlich „nur“ für eine Wochenausgabe. Daher werden mit den Geldspenden weitere benötigte Artikel gezielt gekauft.

Die Mitglieder des Rotary-Clubs waren überrascht von der großen Resonanz und Spendenwilligkeit bei der Sammlung. Viele Einkäufer beteiligten sich an der Aktion, da die Spenden direkt vor Ort Bedürftigen zu Gute kommt.

„Wir sind überwältigt von dieser besonderen Solidarität gerade in der jetzigen Zeit, in der die hohe Inflation viele Menschen zum Sparen anhält“, bilanziert der aktuelle Rotary-Club-Präsident Ulrich Wagner die „Kauf-eins-mehr“-Aktion.

„Unser Dank gilt außerdem den beiden Marktleitern der V-Märkte in Pfronten und Nesselwang für die logistische Unterstützung vor Ort.“