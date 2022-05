Großeinsatz am Tegelberg: Weltkriegsgranate an der Tegelbergbahn?

Wanderer meldeten Mitarbeiter der Tegelbergbahn am Montag, dass sie eine Weltkriegsgranate gefunden hatten. Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte an.

05.05.2022 | Stand: 07:51 Uhr

Am Montagvormittag haben Wanderer einem Mitarbeiter der Tegelbergbahn mitgeteilt, dass sie möglicherweise eine alte Weltkriegsgranate gefunden hatten. Nachdem dieser die Polizei informiert hatte, liefen sofort umfangreiche Maßnahmen an. Mit Hilfe des Kampfmittelräumdienstes wurde der Gegenstand analysiert, wobei sich herausstellte, dass es sich glücklicherweise nur um einen Bohrkopf und nicht, wie zuvor vermutet, um ein Sprengmittel handelte, berichtet die Polizei am Dienstag.

Allerdings wurde bis zur Klärung der Betrieb der Tegelbergbahn eingestellt und das Gebiet kurzzeitig gesperrt. Nach der Entwarnung durch den Spezialisten wurde das Gebiet wieder freigegeben. Insgesamt waren mehrere Beamte der PI Füssen, ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes und ein Alpinbeamter im Einsatz.

Alpinbeamter findet weiteren verdächtigen Gegenstand

Im Verlauf des Einsatzes fand der Alpinbeamte einen verdächtigen Gegenstand in der Nähe des Branderschrofen-Gipfels. Nachdem nicht auszuschließen war, dass es sich um eine verunglückte Person handelt, wurde der Gegenstand mit Hilfe des Polizeihubschraubers Edelweiß und dem Alpinbeamten verifiziert. Glücklicherweise handelte es sich hierbei nur um einen Kletterhelm und eine blaue Jacke, die wohl ein Kletterer verloren hatte.

Weitere Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.