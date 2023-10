Senior (77) im Faulenbacher Tal unter Traktor eingeklemmt

Ein 77-Jähriger war für Waldarbeiten im Faulenbacher Tal bei Füssen. Dann kippte der Traktor zur Seite. Beim Aufrichten passierte das Unglück.

06.10.2023 | Stand: 13:51 Uhr

Im Faulenbacher Tal bei Füssen wurde Donnerstagmorgen, 5.10.23, bei Waldarbeiten ein 77-jähriger Mann schwer verletzt. Er wurde bei den Arbeiten unter seinem Traktor eingeklemmt und musste mit Spezialgerät geborgen werden.

Der 77-jährige Rentner und sein Arbeitskollege führten im Gelände Holzarbeiten durch und dabei kippte der Traktor zur Seite. Daraufhin versuchten die beiden mit Hilfe einer Seilwinde, den Traktor wieder aufzurichten. Als der Traktor aufgerichtet war, befand sich auf dem Seil offenbar noch zu viel Spannung, sodass der Traktor auf die andere Seite kippte und den 77-Jährigen unter sich begrub.

77-Jähriger schwer verletzt an den Beinen

Ein Großaufgebot an Rettungskräften begab sich zum Unfallort. Mit Hilfe eines Bergekissens der Feuerwehr konnte der Traktor angehoben werden und der 77-Jährige befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen an den Beinen in eine Klinik. Nach Polizeiangaben kann derzeit ein Fremdverschulen ausgeschlossen werden. Der Verletzte hatte die Seilwinde selber bedient. Die abschließenden Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Polizei Füssen übernommen.