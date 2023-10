Gruft auf dem Füssener Waldfriedhof geplant

Dem Vernehmen nach stammt die Bauvoranfrage aus den Reihen des Stammes der Likatier. Eine Mehrheit im Füssener Bauausschuss ist grundsätzlich dafür.

13.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Er sah sich als Stammesgründer, auch in überregionalen Medien hatte er jedoch den Ruf eines schillernden Sektenführers: Wolfgang Wankmiller, Oberhaupt des Stammes der Likatier, der 2019 im Alter von 61 Jahren starb und seitdem in einem angeblich luftdicht verschlossenen Zinksarg in einer Gruft bei Turin liegt. Kommt er nun zurück in seine Heimatstadt Füssen? Die Vermutung liegt nahe. Denn bei der Stadtverwaltung ist eine Bauvoranfrage für die Errichtung einer Gruft auf dem Waldfriedhof eingegangen. Dem Vernehmen stammt sie vom Stamm der Likatier. "Wir beabsichtigen eine Familien- und Gemeinschaftsgruft mit 32 Fächern für versiegelte Särge zu errichten", heißt es in dem Schreiben. Bei drei Gegenstimmen hat der Füssener Bauausschuss "grundsätzlich befürwortet" - doch erst nach Vorliegen einer konkreten Planung könne man abschließend darüber befinden.

