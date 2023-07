Baustellen in Füssen und Schwangau: Kies gestohlen und illegal verbaut?

Eine Firma steht unter Verdacht, Kiesaushub von der Grund-/Mittelschule in Füssen gestohlen und in Schwangau verbaut zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

22.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist das Mega-Projekt in Füssen: Die Sanierung der Grund- und Mittelschule. Zuletzt gab es gute Nachrichten rund um die Baustelle. Die Arbeiten seien wieder im Zeitplan, verkündete Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Ganz reibungslos läuft es abseits der Baustelle aktuell allerdings nicht. Eichstetter und die Staatsanwaltschaft Kempten bestätigen Informationen unserer Redaktion, dass es Ermittlungen rund um eine Baufirma gibt. Um was es dabei geht und warum auch die Sanierung der Colomanstraße in Schwangau betroffen ist.

