Landwirte müssen in Füssen künftig mehr Grundsteuer zahlen. Auch Immobilienbesitzer und Mieter könnten schon bald zur Kasse gebeten werden.

11.11.2022 | Stand: 14:11 Uhr

Dass die Stadt Füssen die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen deutlich anheben will, kommt bei den Betroffenen nicht gut an: Damit mache die Kommune deutlich, dass ihr der Einsatz der Landwirte als Landschaftspfleger nichts wert sei, sagte Ludwig Schmied bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend.

