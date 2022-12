Grundstück für neue Einrichtung in Pfronten gefunden

Nahe dem Bahnhof Pfronten-Ried sollen ein Ambulant Betreutes Wohnen mit zwei Gruppen sowie eine Tagespflege mit 15 Plätzen und eine Begegnungsstätte entstehen.

13.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Für eine neue Pflegeeinrichtung in Pfronten ist ein Grundstück in zentraler Lage gefunden. Mitten im Ort sollen eine Einrichtung für Ambulant Betreutes Wohnen mit zwei Gruppen zu je zwölf Plätzen, eine Tagespflege mit 15 Plätzen und eine Begegnungsstätte entstehen. Nachdem ein anderes Grundstück als zu klein befunden worden war, fand sich nun ein um die 3000 Quadratmeter großes nahe dem Bahnhof Ried. In der Nähe befinden sich Ärzte, Banken, Läden und weitere Infrastruktur. Damit die Pfrontener gut betreut älter werden zu können, hatte sich 2020 der Verein „Dahoim“ gegründet. Vorsitzender Alfons Haf gab in der Jahresversammlung die Fortschritte der Planungen bekannt.

Wie es weitergeht

Ein Bebauungsplan wird erstellt und eine Vorplanung in die Wege geleitet, daran anknüpfend kann eine Ausschreibung erfolgen. Die Gemeinde hat ihre Unterstützung für die Planungsphase zugesagt und ist auch Eigentümerin des Grundstücks, so könnte die Bebauung zum Beispiel in Erbpacht erfolgen. Denkbar wäre auch, dass die Gemeinde selbst baut und an den Verein vermietet. Dann wäre „Dahoim“ eher ein Förderverein.

„Dahoim“ beantragt Fördergelder. Die Förderprogramme sind jedoch stark nachgefragt, so ist es wichtig, dass sich der Verein an die Richtlinien hält. Von den Zuschüssen hängt die weitere Planung ab.

Der Verein bleibt – am liebsten als Förderverein, jedoch wurde überlegt, ob eine mögliche Gesellschaftsform eine Stiftung sein könnte. Für den Vorsitzenden Haf steht fest: „Es ist ein Projekt der Pfrontener“, deshalb brauche es ehrenamtliches Engagement.

Zusammenarbeit wird schon gepflegt

Zur Einstimmung hatte Haf auf das vergangenene Jahr zurückgeblickt. Die Generalversammlung 2021 hatte wegen Corona nur in kleinem Kreis stattgefunden. Im Juli 2021 war „Dahoim“ ins Vereinsregister eingetragen worden. Von Anfang an wurde der Kontakt zur Nachbarschaftshilfe NUZ und zum Ambulanten Krankenpflegeverein gepflegt. Auch wurde die Notwendigkeit eines Quartiersmanagements festgestellt. Seit April übernimmt das Ute Becker. Sie hat das Seniorenkonzept, das vor zehn Jahren Christel Kaltenbach und Alfons Haf verfasst hatten, auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt soll die Quartiersmanagerin ein Konzept nach dem Prinzip der „Sorgenden Gemeinde“ entwickeln. Dieses Konzept stammt aus der evangelischen Kirche und bezeichnet die Sorge für andere gemeinsam mit anderen, das Gestalten des Zusammenlebens in der Gemeinde. Die Akteure teilen sich die Verantwortung unter Einbeziehung der dort lebenden Personen. Gemeinsam wird eine Sorgekultur entwickelt, die sich an der Lebenswirklichkeit älterer Menschen orientiert. So werden Räume geschaffen für Begegnungen und das Miteinander der Generationen.