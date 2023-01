Grundstück in Füssen: Ist die Floßergasse ein Ladenhüter?

Vorerst bekommt die Stadt Füssen ihr Grundstück nicht los. Es gibt zwar einige Bewerber, doch bieten diese nicht den geforderten Mindestpreis.

09.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es war einmal: Auf einem Grundstück unterhalb des Franziskanerklosters wollte die Stadt Füssen eine kleine Wohnanlage errichten – bezahlbarer Wohnraum für acht, neun Familien sollte dort entstehen. Der Traum platzte, als die Baukosten immer teurer wurden. Und auch der Versuch, das Grundstück an der Floßergasse wieder zu veräußern, scheiterte jetzt im ersten Anlauf. Denn keiner der Interessenten war offensichtlich bereit, den Mindestpreis von 450.000 Euro zu bezahlen. Größeres Interesse scheint es an dem Grundstück in der Nähe des Dreitannenbichls zu geben, wo der Stadtrat ein Mehrfamilienhaus ermöglichen will: Dem Vernehmen nach liegt mindestens ein Angebot vor, das über dem gewünschten Preis von 800.000 Euro liegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.