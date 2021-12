Gute Mischung beim ERC Lechbruck aus Disziplin und Spaß

Trainer Jörg Peters erzählt im Interview, was den ERC Lechbruck in seiner ersten Landesliga-Saison so erfolgreich und den Verein für ihn selbst zu etwas Besonderem macht

11.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Der ERC Lechbruck hält in seiner ersten Saison in der Eishockey-Landesliga bisher sehr gut mit und steht derzeit auf Tabellenplatz vier. Das nahmen wir zum Anlass, um mit seinem Trainer Jörg Peters zu sprechen – über das Team und ihn persönlich.

Erstmal Glückwunsch zu den vielen Siegen in dieser Saison. Man merkt, Sie sind dem Eishockey mit Leib und Seele verbunden. Seit wann stehen Sie auf Schlittschuhen und spielen?

Ich denke, ich war ungefähr fünf Jahre alt, als ich zum ersten Mal auf Schlittschuhen stand. Was das Eishockey betrifft, war ich allerdings ein Spätstarter. Erst mit zwölf Jahren startete ich meine Karriere beim EV Füssen.

Lesen Sie auch

Eishockey Heiß aufs Eis: Mit welchem Kader der ERC Sonthofen am Sonntag in die Saison startet

Wo haben Sie schon überall gespielt?

EV Füssen, Kölner EC, ERC Sonthofen, EC Peiting und EA Kempten

Die wievielte Saison stehen Sie an der Bande des ERC Lechbruck und wie kam es dazu? Warum wurden Sie überhaupt Trainer?

Eigentlich startete ich total überraschend im Januar 2018 quasi mitten in der Saison nach einem „Hilferuf“. Nach kurzer Überlegung beschloss ich, der Mannschaft zu helfen. Damals dachte ich, es handelt sich nur um den Rest der Saison. Aber siehe da, fast vier Jahre später steh ich immer noch an der Bande. Eishockey war schon immer ein sehr wichtiger Teil meines Lebens und wird es bleiben. Da ich selbst nicht mehr spielen kann, habe ich den Trainerschein gemacht.

Der aktuelle Tabellenplatz spricht ja für sich. Was ist das Geheimnis? Wie sieht Ihr Resümee aus?

Hm... was ist mein Geheimnis, gute Frage. Ich lege zum Beispiel viel Wert auf Disziplin. Ebenso ist es mir allerdings wichtig, dass die Jungs Spaß haben. Vielleicht ist das eine gute Mischung, die ich aus meiner langjährigen Zeit als Spieler mitgenommen habe. Wenn man bedenkt, dass wir Landesliga-Neulinge und eine sehr junge Mannschaft sind, bin ich sehr zufrieden.

Sie kommen mit der Mannschaft gut klar, die Atmosphäre ist gut. War und ist das immer so?

Die Mannschaft ist intakt, charakterlich sehr stark. Allein aus den beiden Gründen macht es mir sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Natürlich dauert es seine Zeit, um die verschiedenen Charaktere der Spieler kennenzulernen.

An der Bande sind Sie eher ein ruhiger, sachlicher Coach. Stimmt dieser Eindruck oder wird es bei Ihnen auch mal lauter und emotionaler?

Meinen Emotionen lasse ich in der Kabine freien Lauf – egal, ob positiv oder negativ.

Im Kader der Flößer haben Sie etliche junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Sehen Sie die Flößer im Nachwuchsbereich gut aufgestellt?

Ich finde es super, dass in Lechbruck alle Nachwuchsklassen von Trainern mit Trainerlizenz trainiert werden. Das ist für die Ausbildung sehr wertvoll. Dadurch wird gefördert, dass so viele Eigengewächse wie möglich den Sprung in die 1. Mannschaft schaffen. Das sollte das Ziel jedes Vereins sein.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Vorstand? Was wünschen Sie sich für die Mannschaft, für den ERC?

Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Vorsitzenden Manni Sitter, ist hervorragend. Nachdem wir dieses Jahr schon unsere neue Kabine bezogen haben, würde ich mir das langersehnte und unverzichtbare Dach fürs Stadion wünschen. In meinen Augen ist ein Dach die einzige Möglichkeit, um auch in Zukunft Eishockey in Lechbruck am Leben zu halten. Wenn man sieht, wie viele Kinder dort ihren Sport mit so viel Spaß und Leidenschaft ausüben, macht es mich traurig, dass es daran scheitern soll.

Der Job bei den Flößern ist nicht Ihr einziger. Ihre Brötchen verdienen Sie nicht als Coach. Wie viel Zeit investieren Sie ins Eishockey? Was sagt Ihre Familie dazu?

Neben Trainingszeiten und Spielen kommt bei mir noch einiges an Zeit dazu, um Trainingspläne zu schreiben und organisatorische Dinge zu erledigen. Meine Frau unterstützt das Ganze zum Glück zu 1000 Prozent, worüber ich sehr dankbar bin, und meine Tochter Emma spielt mittlerweile selbst in der U9 und hat total viel Spaß dabei.

Was sind Ihre Ziele für Zukunft?

Mein sportliches Ziel ist es, erst mal in der Landesliga Fuß zu fassen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Was ich aber unbedingt loswerden möchte: Ich bin fasziniert von diesem kleinen Dorf, das gerade mal um die 2800 Einwohner hat. Aber mit so vielen aktiven Kindern und Mitgliedern, ehrenamtlichen Helfern, die einen Großteil ihrer Freizeit opfern, ganz zu schweigen von den Verantwortlichen, die oft über ihre Grenzen gehen, um Unmögliches möglich zu machen, den ERC zu etwas Besonderem macht.