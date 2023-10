Gymnasium Füssen ist jetzt Klimaschule in Gold

Füssener Gymnasium erhält die höchte Auszeichnung als Klimaschule. Ausschlaggebend waren ein individueller Klimaschutzplan und konkrete Klimaschutz-Maßnahmen.

07.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Eine Delegation des Gymnasiums Füssen hat in München die Auszeichnung als Klimaschule in der höchsten Kategorie „Gold“ entgegengenommen. Die Plakette, die das Schulhaus ab jetzt schmückt, sowie eine Urkunde wurden in der Allerheiligen-Hofkirche von Kultusminister Michael Piazolo und Umweltminister Thorsten Glauber überreicht. Voraussetzung dafür, Klimaschule Bayern zu werden, ist es, einen individuellen Klimaschutzplan zu erstellen und Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen.

Wie das Gymnasium Füssen zur Klimaschule in Gold wurde

Auf die Frage des Kultusministers Piazolo, wie das Gymnasium Füssen den Weg zur höchsten Auszeichnungsstufe der Klimaschule in Bayern gemeistert hat, antwortete Maria Konovalova als Schülervertreterin: „Das Besondere an der Umsetzung war, dass die Anfangsidee, uns für das Klima zu engagieren und konkret etwas an unserer Schule zu bewirken, von uns Schülerinnen und Schülern ausgegangen ist. Im Klimateam läuft es bei uns also genau andersherum, als normalerweise in der Schule – wir Schüler übernehmen Verantwortung, sammeln Ideen, organisieren die Treffen und verteilen auch mal die Aufgaben an die Lehrer.“

Gymnasium Füssen setzt über 70 Maßnahmen zum Klimaschutz um

Der für die Zertifizierung notwendige Klimaschutzplan des Gymnasiums mit über 70 umgesetzten, bereits begonnen und zukünftigen Maßnahmen bildet das Herzstück der Klima-Arbeit. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Erstellung eines verbindlichen Klimalehrplans: Ziel ist es, für jede Jahrgangsstufe jährlich wiederkehrende, interessante Workshops zu den acht Handlungsfeldern Abfall, Ernährung, Kommunikation, Kompensation, Einkauf, Strom, Wärme und Mobilität in den Schulalltag einzugliedern. In jeder Klasse gibt es Klimabotschafter, die dabei helfen die Einzelprojekte zu verwirklichen. Ein großer Erfolg war zum Beispiel der Schulflohmarkt, bei dem Kleidung, Bücher und Schulmaterialien die Besitzer wechselten. Etliche Klassen spendeten ihren Erlös an die Füssener Partnerschulen in Bangladesch. Auch bei Baumpflanzaktionen, Escape Games, Klimaexperimenten oder dem Projekt Ackerschule beschäftigten sich die Jugendlichen mit den Themenfeldern.

Klimaschutz zum Anfassen am Gymnasium Füssen

Dadurch werden alle Mitglieder der Schulgemeinschaft dauerhaft zu einem umwelt- und klimaschonenden Umgang mit den Ressourcen angeregt und machen sich die Konsequenzen ihres Handelns bewusst. Dies kann vor allem dann gelingen, wenn praktisches Erleben, Klimaschutz zum Anfassen und das eigene Handeln im Mittelpunkt stehen. Ein wichtiger Grundgedanke bei der Auswahl der Projekte ist es, einen positiven Bezug zum Klimaschutz zu schaffen und zu vermitteln, dass auch kleine Schritte zu einem großen Ziel führen können. Klimaschutz soll nicht nur mit Verzicht und Resignation gleichgesetzt werden, sondern die Selbstwirksamkeit des Einzelnen in der globalen Krise muss spürbar werden.