Einen Hyperloop für das Füssener Land? Diese Ideen haben Abiturienten für die Zukunft

Lehrer Jörg Weisner vom Gymnasium Füssen hat seine Schülerinnen und Schüler Visionen erarbeiten lassen.

02.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Lust auf Zukunft!“ Unter dieses Motto hat Lehrer Jörg Weisner ein Projekt für seine Abiturienten der Q12 des Gymnasiums Füssen gestellt. Wie stellen sie sich das Leben 2100 vor? Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten Zukunftsvisionen und formulierten dabei bewusst Utopien. Eine Idee wäre ein sogenannter Hyperloop. Hinter der Technologie steckt ein spezielles Röhrensystem, das Kapseln, zum Beispiel gefüllt mit Fahrgästen, in Hochgeschwindigkeit von A nach B bringt.

Mobilität in Füssen: Kann ein Hyperloop eine Lösung sein?

Mit dem Thema Mobilität hat sich Julien von Thennet beschäftigt. Die Kapseln des Hyperloops, berichtet der Abiturient, können mit bis zu 1200 Kilometer pro Stunde durch die Röhre rasen. Die Vorteile: hohe Reisegeschwindigkeit, Schutz vor Unwetter, Umweltfreundlich durch regenerativen Antrieb. Die Nachteile: hohe Baukosten und das Thema Sicherheit. Andere Ideen von von Thennet sind hingegen realistischer und womöglich Teil der näheren Zukunft: Das autonome Fahren.

Deutsch- und Religionslehrer Weisner wollte bewusst theologische Themen herunterbrechen, als sich die Klasse mit Utopien und Visionen beschäftigt hatte. Bei all den Krisen wollte Weisner aber optimistische Stimmung verbreiten: „Lust auf Zukunft!“ hat er deshalb das Projekt genannt. Sechs Gruppen erarbeiteten jeweils ein Themenfeld, wie etwa Gesundheit, Wohnen oder Arbeiten.

Tiny House-Siedlungen gibt es bereits

Die Ergebnisse stellten die Schülerinnen und Schüler ihren Mitschülern vor. In diesem Rahmen fand auch eine kurze Diskussionsrunde – an der auch unsere Redaktion teilnahm – statt. Denn während Ideen wie etwa Tiny House-Siedlungen, Roboter in Krankenhäusern oder Essen aus dem 3D-Drucker durchaus bereits Realität sind (oder es in naher Zukunft werden), ist bei anderen Visionen klar, dass diese womöglich in Großstädten funktionieren, nicht aber im Königswinkel. Ein Beispiel? Die Gruppe Wohnen hat sich die Stadt Singapur angeschaut, die laut den Schülerinnen und Schülern eine Art Vorreiterin ist. Grüne Parks mischen sich mit Wohnvierteln, das Gleichgewicht stimme. Außerdem baue man vertikal. Eine futuristische Skyline im Königswinkel? Das wird zumindest für das südliche Ostallgäu eine Vision bleiben.

Lehrer Weisner vom Gymnasium Füssen: "Wir werden ja von Technologien getrieben"

Weisner wollte erreichen, dass die Schüler neue Perspektiven einnehmen. „Wir werden ja von Technologien getrieben“, sagt der Lehrer. Es gehe darum die Zukunft mitzugestalten und dabei auch auf Aspekte wie die Ökologie einzugehen. Bei Schüler Benjamin Albeck hat das funktioniert: „Lust auf Zukunft habe ich auf jeden Fall.“ Er freue sich darauf, ein Teil davon zu sein und diese mitzugestalten. Studieren möchte er gerne Materialwissenschaften. Man brauche zukünftig schließlich Produkte, die nachhaltig und effizient sind.