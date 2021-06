„Höchste finanzielle Anstrengungen“ für Oberseebad in Füssen unternommen

Die Sanierungsarbeiten am Oberseebad im Faulenbacher Tal in Füssen sind fast abgeschlossen. Warum die Stadt gerne knapp 800000 Euro dafür ausgegeben hat

18.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Fast abgeschlossen ist die Sanierung des Oberseebades im Faulenbacher Tal in Füssen. Rund 30 Mitarbeiter von sieben externen Firmen und des Bauhofs der Stadt feierten knapp zwei Wochen nach der Eröffnung des Oberseebades im Faulenbacher Tal (wir berichteten) den Hebauf der rundum sanierten Anlage.

Während sich daneben bei hochsommerlichem Wetter zahlreiche Badegäste in dem beliebten Gewässer und am Ufer des Sees tummelten, bezeichnete Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter die gesamte Szenerie als „ein wunderschönes Bild“. Er sprach „allen meinen herzlichen Dank“ aus und betonte, dass die Füssener Bevölkerung ebenso stolz darauf sein könne, auf das, was alle an den Arbeiten Beteiligten geleistet haben, wie diese selbst „auf ihre Leistung“.

Sanierung begann am 1. März

Nach dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen am 1. März dieses Jahres seien Eichstetter zufolge nicht nur alle sanitären Räume, WC-Anlagen, und Duschen, sondern unter anderem auch die Fenster im Aufenthaltsraum sowie der Eingangsbereich und der Kiosk am Gebäude des Bades erneuert worden.

Die Sanierung des gesamten Bades, die beispielsweise auch die Umgestaltung des Sprungturms, des Kinderspielplatzes, des Beachvolleyball-Feldes und den Bau eines noch fehlenden Lehrschwimmbeckens umfasst, kostet laut dem Rathauschef knapp 800 000 Euro. Dies habe „höchste finanzielle Anstrengungen“ für die Lechstadt bedeutet, die man allerdings dennoch auf sich genommen habe, da man vorher gesagt habe: „Wir wollen das Oberseebad erhalten.“