Höchste Zeit zum Umdenken beim internationalen Handel

In Pfronten machen zwei Themenpfade auf den nötigen sozial-ökologischen Wandel aufmerksam. Was dort noch geplant ist.

07.05.2021 | Stand: 14:00 Uhr

„Die Welt braucht einen Tapetenwechsel. Gestalte ihn mit!“ Unter diesem Motto wollen die Weltladen-Bewegung und vor Ort die sechsköpfige Arbeitsgruppe des Weltladens Pfronten auf die Werte aufmerksam machen, die zu einem sozial-ökologischen Wandel beitragen. Für den „Weltladentag“ am 8. Mai werben in Pfronten verschiedene Aktivitäten für ein sozio-ökonomisches Bewusstsein im Alltag, „denn wir haben nur eine Welt“.

"Weitermachen ist keine Option'

„Weitermachen wie bisher ist keine Option. Unsere Art zu leben und zu wirtschaften ist nicht zukunftsfähig.“ So steht es im Aufruf zum diesjährigen Weltladentag. Und es heißt dort weiter: „Viele der tief greifenden sozio-ökonomischen und ökologischen Krisen werden durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. In weiten Teilen der Welt nimmt die soziale Ungleichheit zu, Umweltzerstörung und Klimawandel schreiten voran. Es muss eine Veränderung her – und zwar schnellstmöglich.“

Darüber, was der Weltladen Pfronten für den Aktionstag plant, sprach unsere Zeitung im Kurpark mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Ursula Hechenberger, Elke Wilharm und Lissi Wolf. Die Planung sieht laut Hechenberger so aus: Noch bis zum 19. Mai laden „Themenpfade“ in den Kurpark und den Alpengarten ein. Informationen und ein Gewinnspiel stehen im Internet auf der Facebook- und Instagram-Seite des Ladens. Für Schüler der 6. bis 10. Klasse ist ein spannendes Quiz vorgesehen. Am Samstag, 8. Mai, gibt es vor dem Weltladen Pfronten in Postkartengröße Anregungen zum Hinterfragen des persönlichen Verhaltens. Und schließlich sind in den Pfrontener Läden Plakate mit der Aufforderung, regional einzukaufen, aufgehängt. Originell und sinnvoll dekoriert zeigen sich die Allgäuer Hoinze, die im Kurpark den Themenpfad bilden – und die gleich nach dem Aufstellen Neugierige anlockten. An einer hängt beispielsweise die Geschichte der Schokolade, wie ihr Preis zustande kommt und was ein fairer Preis ist. Das gelte auch für Kaffee und Textilien. Am nächsten Heuständer gibt es Informationen über die Lebensbedingungen der Produzenten in Asien, Afrika und Südamerika. Ein anderer Hoinze-Zettel konfrontiert mit der Tatsache, dass jedes Jahr 522 Millionen Tonnen an Mikrofasern der Bekleidungsindustrie ins Meer wandern.

Nachhaltigkeit immer bedenken

Elke Wilharm ist es wichtig: „Es sollte immer auch die Nachhaltigkeit bedacht werden, das heißt regional und saisonal kaufen sowie Plastik vermeiden.“ Lissi Wolf appelliert: „Soziale Verantwortung bedeutet, keine Produkte zu kaufen, die in Kinderarbeit oder unter menschenverachtenden Bedingungen entstanden sind.“ Allen drei Frauen ist wichtig, dass bewusst konsumiert und ressourcenschonend eingekauft wird: „Bewusstes Einkaufen führt auch zu mehr Umweltschutz, denn wir haben nur eine Welt.“ Im Vorfeld des Weltladentages gaben nicht nur der Bürgermeister und die örtliche Geistlichkeit ein unterstützendes Statement ab. Sonja Gebauer bat zu bedenken, „soziale Gerechtigkeit fördert den Weltfrieden“, Hanna Huber forderte „keine Kinderarbeit und keine Zwangsarbeit“ und Phips Trenkle wünschte sich „bessere Arbeitsbedingungen für alle und Umweltschutz“. In allen Botschaften schimmerte die „Goldene Regel“ durch: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst“.

Lesen Sie auch: Weltladen Pfronten verbucht Solidaritätsaktion als Erfolg

Lesen Sie auch