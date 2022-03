Haare aus Lechbruck reinigen jetzt Gewässer

Der Friseursalon Kotter liefert abgeschnittene Haare von Kunden jetzt an ein Firma, die damit Gewässer von Schadstoffen befreit. Woher die Idee stammt.

Von Silke Zink

11.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Beim Friseursalon Kotter in Lechbruck werden die abgeschnittenen Haare von den Köpfen der Kunden jetzt genutzt, um der Umwelt einen Dienst zu erweisen. Firseurmeisterin Lucie Kotter sammelt die Strähnen für Haarfilter zur Wasserreinigung. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Haare besitzen die besondere Eigenschaft, viel Fett aufzusaugen und diese Funktion auch nach dem Schneiden nicht zu verlieren. Daher eignen sie sich als natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen etwa durch Öl, Benzin und Sonnenmilchreste in Meere, Flüsse und Seen .