Die alte Talstation (Mitte) am Hahnenkamm soll weichen – an ihre Stelle soll ein Vier-Sterne-Hotel gebaut werden. Links im Bild ist die neue Talstation zu sehen, die ebenfalls von der Pletzer Gruppe gebaut wurde. Rechts ist die Skischule zu erkennen, die in das geplante Hotel miteingebunden werden soll.