Halblech: 16-jähriger Fahranfänger fährt ungebremst in Gegenverkehr

Am Dienstag ist ein 16-jähriger Fahranfänger im Ostallgäu ungebremst in den Gegenverkehr gefahren. War der Fahrer abgelenkt?

14.09.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Am Dienstag ist ein Fahranfänger in Halblech ungebremst in den Gegenverkehr gefahren. Wie die Polizei mitteilt, soll der 16-Jährige auf der Kreisstraße zwischen Halblech und Prem in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gefahren sein.

Unfall mit Fahranfänger: War er abgelenkt?

Laut Erkenntnissen der Polizei soll der 16-Jährige so abgelenkt gewesen sein, dass er nicht einmal bemerkt haben soll, dass er auf die Gegenfahrbahn gelang. Dem Jungen kam ein 43-jähriger Mann mit seinem Sprinter entgegen. Obwohl der Mann noch versuchte auszuweichen, kam es zu einem Frontalzusammenstoß.

Der Fahranfänger überstand den Unfall mit lediglich leichten Verletzungen. Der 43-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden Höhe von 20.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

