Zwei Rad-Unfälle im Ostallgäu - nur einer endet glimpflich

Im südlichen Ostallgäu ist es zuletzt gleich zweimal zu einem schweren Unfall von Radfahrern gekommen. Einen E-Bike-Fahrer erwischte es schlimm bei einem Sturz.

15.08.2023 | Stand: 13:27 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich in Halblech im Kenzengebiet in Höhe Krottensteinmoos ein schwerer Rad-Unfall. Hierbei kam ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer alleinbeteiligt zu Sturz. Sein Vorderrad kam laut Polizei ins Rutschen und er verlor sein Gleichgewicht.

Bei diesem Sturz zog sich der Mann schwere Kopf- und Brustkorb-Verletzungen zu und musste in die nächstgelegene Unfallklinik gebracht werden.

Einen Helm trug der Pedelec-Fahrer laut Polizei nicht.

Rennrad-Unfall in Rieden im Ostallgäu - Frau aus NRW kommt zu Sturz

Bereits am Samstag (12.8.2023) ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein Rennradunfall in Rieden-Osterreinen. Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam eine 55-jährige Radsportlerin aus NRW im Bereich einer Baustelle zu Sturz. Sie erlitt leichte Verletzungen.