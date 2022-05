Frau sticht in Halblech (Ostallgäu) mit Messer auf Freund ein

In Halblech (Ostallgäu) ist ein Beziehungsstreit eskaliert. Eine 44-Jährige ging mit einem Messer auf ihren Freund los.

15.05.2022 | Stand: 12:35 Uhr

Am Samstagabend kam es in einem Hotel im Ortsteil Berghof zu einem Beziehungsstreit. Eine 44-jährige Hotelangestellte stach laut Polizei mit einem Messer in den Oberschenkel ihres 35-jährigen Freundes.

Attacke mit Messer in Halblech

Der Mann wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, stellte sich später heraus, dass der Attacke ein Streit vorausgegangen war, bei dem der 35-jährige seine Freundin geschlagen hatte. Beide Partner waren betrunken - die 44-Jährige wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen.

